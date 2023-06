Sestřelení od Tkachuka? Bylo to čisté, uklidňuje Eichel

Všem fanouškům Vegas v tu chvíli zatrnulo. Jack Eichel se po tvrdém střetu s Matthewem Tkachukem v předklonu sunul směrem na střídačku a okamžitě zamířil do šatny. Přestože jeho soupeř dostal trest na dvě minuty za hrubost a desetiminutový osobní trest (nejspíš i v kombinaci s následující šarvátkou, do které se nedobrovolně dostal, když se na něj vrhli hráči Vegas) , sám Američan po utkání řekl, že se jednalo o čistý zákrok, za který si může tak trochu sám.

K situaci došlo ve 38. minutě druhého finále Stanley Cupu, které nakonec vyhráli domácí Rytíři 7:2. Eichel mířil do středního pásma, nesledoval dění kolem sebe a když si Tkachuka všimnul, bylo už pozdě. Přišel tvrdý náraz a okamžitý odchod do kabiny.

Jak ale sám Eichel po utkání přiznal, hrozbu zranění si přivodil sám. „Viděl jsem ho na poslední chvíli. Dokončil to, co byl podle mě čistý bodyček. Je to fyzická hra, někdy dostanete ránu. A pak musíte jít dál, víte?“ řekl Eichel, který se naštěstí během třetí třetiny do hry vrátil.

Že je v pořádku, dokázal hned ve 43. minutě, kdy nahrál Jonathanu Marchessaultovi na gól na 5:1 a zapsal svou druhou asistenci v utkání. Vylepšil tím tak svou bilanci ve vůbec prvním play-off kariéry na 6+16 v 19 zápasech.

Radost z toho, že se Eichel tak rychle vrátil na led, měl i kapitán Vegas Mark Stone. „Byl to velký náraz. Myslím, že se snažili nějak změnit tempo zápasu,“ uvedl s tím, že se takové zákroky dají očekávat, ale nikdo se pak nesmí divit, že se Zlatí rytíři budou mstít. „Můžete sestřelit jeho i kohokoliv z nás, ale pak si pro vás dojdeme,“ vzkázal.

S tím je smířený i Tkachuk, který ale nepochopil, proč byl potrestán i osobním trestem. „Nezáleží na tom, jaký jsi hokejista, prostě nemůžeš bruslit středem se sklopenou hlavou - dostaneš ránu. Taky bych dostal ránu, kdybych měl uprostřed kluziště hlavu dole, nejde o nic neobvyklého,“ poznamenal.

Druhé finále Stanley Cupu bylo celkově hodně tvrdé a vypjaté. Rozdáno bylo hned 148 trestných minut a kvůli zdravotním problémům jej nedohrál Radko Gudas, kterého u mantinelu srazil Ivan Barbašev. Série se nyní za stavu 0:2 v neprospěch Panthers přesune na Floridu, kde se v noci na pátek můžeme těšit opět na fyzicky velmi náročný zápas, ve kterém o tvrdé srážky a emoce nebude nouze.

