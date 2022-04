Šestnáct! Marc-Andre Fleury je nejlepší napříč severoamerickými sporty

Co k němu ještě říct? Je to jeden z nejlepších brankářů své generace. Má tři prsteny pro vítěze Stanley Cupu, zlato z olympiády a jednu Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře základní části. A nyní k tomu všemu přidal další pozoruhodný primát.

Pokud se snad nedej bože vážně nezraní, se začátkem pohárových bojů zapíše Marc Andre Fleury šestnáctý start v play off po sobě, což bude rekord mezi aktivními hráči nejen v NHL, ale ve všech velkých severoamerických profesionálních soutěžích.

Pittsburgh ho draftoval v roce 2003 jako jedničku. V NHL se objevil hned v následující sezóně 2003-04 a ta byla první a dosud poslední, kterou si neprodloužil o play off. V roce 2017 si jej stáhl nový tým z Vegas, který ihned dovedl až do finále Stanley Cupu. Po čtyřech vydařených letech, jejichž součástí byla i Jennings a Vezina Trophy (2020-21), byl prakticky za nic vyměněn do Chicaga, odkud se nedávno stěhoval do Minnesoty.

Zde důkladně vylepšil své letošní výkony. V Chicagu se mu nedařilo, v novém působišti chytá za mnohem lepší obranou výborně. Jelikož už Wild mají jistotu play off, dostane Fleury další možnost zachytat si o pohár. Rozhodně je součástí týmu, který tuto cestu v květnu nastoupí.

Co ostatní?

Tradičním účastníkem play off je také Pittsburgh, který už má rovněž jistotu postupu. Stejnou sérii jako Fleury by tím pádem mohli držet jeho bývalí spoluhráči Sidney Crosby a Jevgenij Malkin, oba ale bohužel vynechali pro zranění vyřazovací část 2011, kde Pittsburgh vypadnul v prvním kole v sedmi zápasech s Tampou Bay.

Pro srovnání, Crosby má na kontě 174 zápasů v play off, Malkin 170, Fleury 162, s náskokem nejvíc mezi brankáři. Nejvíc startů mezi aktivními hráči má Zdeno Chára (200), následován Joe Thorntonem (186) a zmiňovaným Crosbym.

Za zmínku ještě stojí, že Fleuryho šestnáctka po sobě jdoucích účastí v play off není rekord absolutní. Ten drží mezi hráči NHL Nicklas Lidström a Larry Robinson (20), následováni Brettem Hullem (19). Čistě pro zajímavost, mezi týmy se chlubí rekordními 29 souvislými postupy Boston Bruins.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+