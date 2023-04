Šest zápasů, pět bodů. Erik Karlsson se dotýká stobodové hranice

Sezóna San Jose Sharks probíhá podle těch nejchmurnějších očekávání. Mužstvo je mimo šance postoupit do play off, zápasy se hrají z povinnosti. Pokud něco fanoušky směrem k Sharks baví, pak je to souboj švédského beka se stobodovou hranicí.

Ty spekulace se vedou prakticky od začátku sezóny. Už na konci listopadu vyzpovídal server nhl.com k tématu dva své novináře a oba byli k udržení potřebného tempa skeptičtí.

„Není pochyb o tom, že má ohromný vstup do sezóny. Ale 100 bodů? Pochybuju, že to dotáhne. Ano, vím, že mu to teď vychází na 116 bodů, ale jak často hráči takové tempo udrží?“ ptal se tehdy Tracey Myers.

Dan Rosen rovněž moc nevěřil, jeho skepse ale nebyla tak silná: „Náročný úkol ano, ale nikoli nemožný. Od chvíle, kdy vkročil do ligy, jsem si říkal, že jestli existuje někdo schopný od Briana Leetche 1991-92 udělat 100 bodů mezi obránci, je to Erik Karlsson.“

Švéd neslevuje a dál pravidelně boduje. Když už začínala naděje pohasínat, fouknul do stobodového ohníčku čtyřmi nahrávkami proti Arizoně (7:2). Aktuálně, šest zápasů před koncem základní části, má zadák Žraloků na kontě 95 bodů (22+73) a patří mu jedenácté místo v bodování NHL. Mezi obránci je bezkonkurenční. Druhý Quinn Hughes z Vancouveru má o 22 bodů míň.

Po odchodu Brenta Burnse dostává Karlsson v San Jose maximum prostoru. Na ledě tráví v průměru skoro 26 minut (25:45), což je třetí největší porce v lize (první Cale Makar, druhý Drew Doughty). Také proto míří ve 32 letech (na konci květnu mu bude 33), vzdor mizerné sezóně celého týmu, za životním zápisem.

„Bude to těžký úkol, vlastně už nějakou dobu je. V těchto dnech si musíte hledat zábavu v maličkostech. Bojujeme jeden za druhého,“ řekl Karlsson před několika dny.

„Upřímně doufám, že na tu stovku dosáhne. Znamenalo by to hodně pro něj i pro každého chlapa v naší šatně. Má neuvěřitelný rok,“ dodal Logan Couture.

Karlsson už přepsal klubový rekord v počtu asistencí obránce za sezónu. Má jich 73, dosavadní lídr Brent Burns zapsal před čtyřmi lety 67. Celkově je lepší už jen Joe Thornton (92).

Stobodové obránce asi nemá smysl připomínat, nicméně pro pořádek tak učiňme: Bobby Orr (6x), Paul Coffey (5x), Denis Potvin, Al MacInnis a Brian Leetch.

Nadcházející dny odhalí, zda přibude šesté jméno.

