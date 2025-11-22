Šest zápasů nevystřelil na bránu a Canucks došla trpělivost. Reichel zase mezi nechtěnými

22. listopadu 14:00David Zlomek
Pro Lukase Reichla se měl letošní rok stát novým začátkem. Místo toho se velmi rychle mění v jeden z nejhorších momentů jeho dosavadní kariéry. Chicago o něj ztratilo zájem už během podzimu, a tak byl v listopadu poslán do Vancouveru za výběr ve čtvrtém kole draftu 2027. Šlo o levnou, nenáročnou akvizici, která měla Canucks pomoci překlenout období rozsáhlé marodky. Jenže přesně tenhle plán se začíná hroutit.
Reichel po příchodu na západ získal prostor, který v Chicagu marně hledal. Dostal šanci hrát solidní minuty, protože zranění Filipa Chytila, Teddyho Bluegera a dalších vytlačila z role centrů prakticky všechny alternativy.
O to víc teď bije do očí, že experiment se sázkou na Reichla nevyšel. Od přestupu nasbíral jen jedinou asistenci ve 13 zápasech a největším alarmem je jeho střelecká pasivita, v posledních šesti utkáních nevyslal ani jednu střelu na branku. Výsledkem bylo očekávané rozhodnutí: v duelu proti Dallasu se poprvé ocitl jako zdravý náhradník.
A právě tím se rozjel další vývoj. Podle Ricka Dhaliwala, který o situaci mluvil ve vysílání Sportsnet, už vedení Canucks začalo Reichla aktivně nabízet ostatním týmům. Dhaliwal uvedl, že Vancouver je nyní ochotný hráče posunout dál a že klub s jeho výměnou nemá problém, pokud přijde přijatelná nabídka. V kombinaci s návraty z marodky tak začíná být zřejmé, že Reichelovo místo v sestavě i organizaci výrazně slábne.
Blueger i Nils Höglander jsou nejblíž návratu, Jonathan Lekkerimaki je momentálně v AHL Abbotsfordu na krátkém rozehrání a očekává se, že se brzy vrátí k prvnímu týmu. Canucks navíc již teď drží maximálních 23 hráčů. Jakmile se jeden z těch třech vrátí, musí jiný útočník pryč. A právě německý útočník je nejsnadněji přesunutelným jménem.
Pro GM Patrika Allvina to není příjemná situace. Reichel je stále pouze 23letý hráč a jeho cap hit 1,2 milionu dolarů je pro spoustu týmů snadno absorbovatelný. Zároveň ale jeho současná forma zcela eliminuje možnost získat zpět čtvrté kolo, které Vancouver obětoval. Pokud však už teď visí ve vzduchu hrozba, že bude později sebrán z waiveru bez náhrady, dává smysl pokusit se získat alespoň minimální protihodnotu.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.