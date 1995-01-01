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Šest let pro McMichaela! Z nevšední posily je rázem pátý nejlépe placený forvard Bluesmanů

17. července 16:00

Tomáš Zatloukal

Do vskutku raritní situace se dostalo St. Louis, když v rámci protihodnoty za Jordana Kyroua akceptovalo pětadvacetiletého Kanaďana Connora McMichaela. Plejer, kterého kdysi washingtonští Caps tasili už v první rundě, přišel nejen se statusem omezeně volného hráče, ale také s právem se přihlásit k arbitráži. Kdyby s ním GM Alexander Steen nenašel společnou řeč, musel by čerstvou akvizici zkritizovat při soudním slyšení. To by nebyl optimální start.

Nakonec k takové konfrontaci, naplánované na 25. července, mezi Blues a McMichaelem nedojde.

Zhruba týden před sedánkem, který přinesl už tolik pozoruhodných příhod (třeba švédský gólman Tommy Salo na přelomu milénia skončil v slzách), se obě strany dohodly.

Na šestileté smlouvě na celkem 40,5 milionu dolarů.

Ročně si tak McMichael přijde na 6,75 "míče", čímž si výrazně polepší oproti svému minulému kontraktu (2,1 milionu) a stane se pátým nejlépe placeným útočníkem St. Louis.

Po další nové tváři Masonu McTavishovi, Dylanu Hollowayovi, Pavlu Bučněvičovi a Robertu Thomasovi. 

Říkáte si, že byl Steen velmi štědrý? Známý novinář Jeremy Rutherford vysvětluje, že za tím je především fakt, že si nováček mezi GM koupil čtyři z McMichaelových UFA sezon.

McMichael má za sebou trochu slabší období, skončil na 46 bodech, 14krát skóroval. Oproti ročníku 24/25 to byl víceméně krok zpátky, tehdy si stanovil "osobáky" 26 góly a 57 punkty. 

Rutherford je každopádně přesvědčený, že pokud se McMichael vrátí k takovéto výkonnosti, půjde o dobrý kontrakt pro Bluesmany. I díky jeho všestrannosti - umí hrát na křídle i centra.

St. Louis rázně vykročilo do nové éry bez Kyroua, poté co získanou draftovou volbu využilo při zisku McTavishe, dohodlo se bez zbytečným průtahů s McMichaelem.

A Steen má de facto hotovo, pokud se tedy ještě nepustí do nějakého dobrodružství na hráčském trhu.

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