Senators se rozpadá obrana. Na marodce skončili po zápase s Islanders další dva beci

Obranné řady Ottawy Senators dostávají zkraje nové sezony pořádně zabrat. Ke zraněnému Arťomovi Zubovi, jenž není s týmem na současném tripu, se přidali po čtvrtečním utkání proti New Yorku Islanders Erik Brännström a Thomas Chabot. Zatímco jeden utrpěl otřes mozku a doba jeho návratu je nejistá, druhý má zlomeninu ruky a měl by scházet až šest týdnů.

K Zubovi, jenž v této sezoně stihl odehrát čtyři zápasy a minulý týden schytal ránu pukem do ucha, kvůli čemuž bude týmu chybět minimálně i v dalším utkání proti Pittsburghu, se na marodku přidali další dva beci. Jak Erikovi Brännströmovi, tak Thomasovi Chabotovi se stal osudným čtvrteční zápas proti Islanders.

Na první pohled mnohem horší chvíle prožíval Brännström, jenž musel být odvezen z ledu na nosítkách. Obránce Ottawy padl nekontrolovatelně na záda a praštil hlavou o led po hitu od Cala Clutterbucka. Naštěstí jeho hlavu ochraňovala helma, která při střetu a následném pádu nespadla, díky čemuž následky nakonec nejsou tak vážné, jak se přímo na ledě zdálo.

Brännström byl transportován do nemocnice, kde strávil noc. Čtyřiadvacetiletý švédský zadák utrpěl otřes mozku a další série vyšetření naštěstí žádné vážnější zranění neodhalily. Brännström tak mohl z New Yorku odcestovat domů do Ottawy.

„Během noci měl několik vyšetření. Nějaký čas bude muset vynechat. Poslali jsme ho zpátky do Ottawy a uvidíme, jak na tom bude,“ uvedl v pátek trenér Senators D.J. Smith.

Zatímco Brännströmovo zranění vypadalo hrozivěji, Chabotovo zranění bylo pro změnu v mnohém komplikovanější. Zejména kvůli tomu, že se zprvu nezdálo, že by mu něco mělo být. Po zblokované střele soupeře na začátku druhé třetiny ucítil ve své pravé ruce prasknutí, ale vyšetření nic neodhalilo.

Rentgen přímo v aréně totiž žádný problém neukázal, Chabot ale nedokázal pořádně udržet hokejku v ruce. Se sebezapřením zápas dohrál a v pátek zamířil rovněž do nemocnice na magnetickou rezonanci, jelikož problémy neustávaly.

Rezonance ukázala zlomeninu pravé ruky, z čehož byl Chabot dost frustrovaný. „Je to na prd. Zranění jsou negativní součást hokeje. Jsem rád, že alespoň Brannymu se podle všeho vede lépe,“ poznamenal Chabot ke svému zraněnému spoluhráči. „Jako hokejista chcete být na ledě každý večer, ale zranění vás sráží,“ krčil rameny.

Šestadvacetiletý Chabot, jenž je s průměrem přes 24 a půl minuty nejvytěžovanějším bekem Senators, bude svému týmu scházet 4 až 6 týdnů. Záleží na tom, jak se zlomenina bude hojit. Podle informací není potřeba chirurgický zákrok, což je vždy ta lepší varianta.

