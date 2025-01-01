Šéf týmu má jasno: Musíme vyhrát! Američané míří na olympijské zlato

8. srpna 12:14David Zlomek
Když generální manažer reprezentace USA Bill Guerin mluví o cílech pro olympijské hry 2026, nechodí kolem horké kaše. Žádné neurčité fráze, žádné budování do budoucna. Cíl je jen jeden – zlato. „Musíme vyhrát. Musíme vyhrát zase jeden z těchto turnajů. Naposledy jsme to dokázali v roce 1996. Musíme najít cestu,“ řekl Guerin pro NHL.com.
Guerin ví, o čem mluví. V roce 1996 byl jako hráč součástí vítězného týmu na Světovém poháru, což dodnes zůstává posledním triumfem USA na turnaji s plnou účastí elitních hokejistů. Od té doby přišly jen stříbra – v Salt Lake City 2002 a ve Vancouveru 2010 – pokaždé po porážce od Kanady. I letos v únoru na turnaji 4 Nations Face-Off Američané znovu skončili druzí.
Zlato ale letos USA získaly na jiném místě, v květnu ovládly mistrovství světa, poprvé po dlouhých 92 letech. Podle Guerina ale tyto úspěchy neznamenají, že by měl jakkoliv slevit z ambicí.
„Je to těžké. Máme teď v Americe tolik talentu, tolik hráčů, ze kterých můžeme vybírat. Je těžké nepodlehnout tomu pokušení poskládat All-Star tým. Ale přesně tomu se musíme vyhnout. Potřebujeme vybudovat kompletní tým, ne sbírku jmen,“ vysvětlil.
Do nominace už byli dříve vybráni Jack Eichel, Auston Matthews, bratři Tkachukové, obránce Charlie McAvoy a Quinn Hughes. Právě Hughes kvůli zranění chyběl na 4 Nations Face-Off úplně, McAvoy musel turnaj předčasně opustit po dvou zápasech. Přesto se výběr reprezentace neřídí jen statistikami.
„Není to jen o bodech. Rozhodují role, typologie hráčů, to, jak do sebe zapadnou. A ano, budeme muset nechat doma i některé opravdu skvělé hokejisty. Už na 4 Nations jsme to udělali. Ale my prostě musíme vzít ty, kteří nám dají největší šanci na vítězství,“ řekl Guerin.
Ve skupině C olympijského turnaje čeká USA na úvod 12. února duel s Lotyšskem, následně 14. února zápas s Dánskem a o den později utkání proti Německu. Po základní fázi se všech 12 týmů seřadí podle výsledků a pouze vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst postoupí rovnou do čtvrtfinále. Ostatní budou muset do kvalifikačního kola.
