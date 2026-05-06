Šéf LA Kings promluvil. Má užší seznam trenérů, řešit chce i Cassidyho

25. května 14:00David Zlomek
Hledání nového hlavního trenéra Los Angeles Kings se konečně dává do pohybu a generální manažer Ken Holland poodhalil, jak celý proces probíhá. Klíčový muž organizace potvrdil, že má na svém seznamu čtyři až osm kandidátů, se kterými už zahájil pohovory. Holland chce mít o novém kormidelníkovi jasno nejpozději na začátku června, aby mohl s dostatečným předstihem před draftem plánovat hráčské složení kádru. Ve hře přitom stále zůstává i stávající kouč D.J. Smith, ačkoliv vedení Kings pozorně sleduje i situaci kolem Bruce Cassidyho z Vegas.
Holland zdůraznil, že na rozdíl od loňského rozhodnutí ponechat u kormidla Jima Hillera, které bylo společným krokem celého tehdejšího vedení, bude tato volba plně v jeho vlastní režii. Zkušený funkcionář záměrně odmítl plošné oslovování desítek kandidátů.
„Já sám ten výběr vedu. Mluvím se spoustou lidí, máme za sebou nějaké pohovory a další mě ještě čekají. Chci nasbírat co nejvíce informací,“ popsal Holland současnou fázi. „Nechci a nepotřebuju mluvit s dvaceti lidmi, ale určitě chci mluvit se čtyřmi, šesti nebo osmi. Chci ten okruh udržet spíše užší. Rád bych měl jasno ještě před draftem, v nejzazším případě aspoň pár týdnů před ním, abychom se rozhodli, jestli zůstaneme u D.J. Smithe, nebo půjdeme jiným směrem.“
Velkým tématem byl pochopitelně Bruce Cassidy. Elitní kouč, který dovedl Vegas ke Stanley Cupu, byl nedávno propuštěn, ale Golden Knights ho stále drží pod smlouvou a rivalům odmítají udělit svolení k pohovoru.
„V tomto procesu je skoro každý pod smlouvou v nějakém klubu, takže musíte požádat o povolení a je plným právem daného týmu se rozhodnout, jestli vám ho udělí, nebo ne,“ vyjádřil se Holland k situaci velmi diplomaticky. „Pohybuju se v hokeji dost dlouho na to, abych věděl, že když se někdo rozhodne povolení neudělit, zkrátka využil své právo, které si vyjednal ve smlouvě, a vy musíte jít dál.“ Čekat na konec play-off až do druhé poloviny června si Kings totiž nemohou dovolit. „Nepředpokládám, že budu čekat až do 20. června, než skončí finále Stanley Cupu,“ potvrdil manažer.
Na stole tak zůstává i kandidatura D.J. Smithe, který momentálně vede kanadský národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku. Hráči se v posezonních pohovorech vyjadřovali o Smithovi velmi dobře, Holland však zůstává nohama na zemi a vnímá, že v březnu a dubnu se Kings proti nejsilnějším týmům ligy trápili a herní vzestup mohl být jen klasickým krátkodobým efektem po výměně trenérů.
„Vypadalo to, že na něj hráči reagovali. Hráli jsme s úspěšností kolem 61 procent, což by nás řadilo zhruba na deváté místo v NHL. Je to ale krátké období a po výměně trenéra většinou přichází takový ten prvotní impuls, takže to musím vzít v úvahu,“ podotkl Holland.