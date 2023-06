Šéf Isles o příští sezoně: Trenér zůstane, Bailey asi ne. Horvat hrál příliš času

Jsou to Islanders a šéfuje jim Lou Lamoriello. Velké změny prostě nečekejte. Zkušený šéf Islanders novinářům sdělil, že zůstává on i trenér týmu. Nicméně připustil odchod jednoho z nejzkušenějších hráčů a vyjádřil se také na ožehavé téma Bo Horvata.

Trenér Lane Lambert sice v play off větší stopu nezanechal, nicméně řeči o tom, že by měl tým opustit, jsou naprosto liché. To samé vlastně platí i pro Lamoriella.

„Nechápu, proč se o takových věcech vůbec bavíme,“ řekl generální manažer Islanders. „Oba jsme pod smlouvou, byli jsme a budeme. Víc k tomu, myslím, není potřeba říkat. Jednou z věcí, které jsem si na trenérovi vážil a obdivoval, bylo to, že v těžkém období, zhruba v polovině sezony, zachoval klid a rozvahu, což bylo podle mě velmi důležité.“

Přesto ho mátla nekonzistentnost týmu, a to jak v průběhu sezóny, tak během jednotlivých zápasů. „Musíme se podívat na to, co bylo příčinou,“ dodal.

Velké změny v kádru se čekat nedají, nicméně hráčem, jehož dny jsou možná sečteny, je Josh Bailey. Třiatřicetiletý útočník má před sebou ještě jednu sezónu ze šestileté smlouvy a je nejdéle sloužícím hráčem Islanders. V 64 zápasech nasbíral 25 bodů, nicméně v play off neodehrál ani zápas.

„Věrnost je pro mě velmi důležitá věc,“ řekl Lamoriello. „Ale nikdy mi nebude stát v cestě, když se rozhoduji o tom, co s týmem. Nikdy. V Joshově případě to vypadá, že se to možná blíží ke konci. Mojí prioritou je dělat to, co je nejlepší pro tým.“

Ve stejném zájmu jednal, když získal Bo Horvata z Vancouveru. Ten se po svém příchodu do Islanders rozjel obdivuhodně, ale ke konci sezony i v play off se mu přestalo dařit. Důvod? Podle Lamoriella hrál až moc minut.

„Když se Barzal zranil, myslím, že jsme Horvatem chtěli zalepit díru, a tak hrál příliš minut,“ řekl Lamoriello.

Zatímco Horvat je pod dlouhodobou smlouvou, některým klíčovým borcům kontrakty končí. Jmenovitě jde o Pierra Engvalla, Scotta Mayfielda, Semjona Varlamova a Zacha Pariseho.

Lamoriello je chce všechny zpět.

„Jsou to priority,“ potvrdil. „Ale teď je to o nich. Dostali se do fáze kariéry, ve které si vybírají. Takže musí udělat rozhodnutí, která jsou pro ně nejlepší. Doufejme, že to pro ně znamená setrvat tady.“

