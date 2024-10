Šéf Columbusu chválí své mladé. O Jiříčkovi ale neřekl ani slovo

Nový hlavní trenér Columbusu Blues Jackets Dean Evason a nový generální manažer Don Waddell od léta horečně pracují na tom, aby sestava byla zdravá a konkurenceschopná. To první ale zatím moc nevychází, což však neznamená, že by Waddell na trhu nějak reagoval. Přestože má k dispozici největší prostor pod platovým stropem (20,3 milionu dolarů) v lize, nespěchá s posilováním kádru.

„Mluvím s každým týmem a každý den si probírám několik dalších týmů, abych zjistil, jak na tom právě jsou, protože to je součástí mé práce,“ řekl Waddell pro RG.org.

I přes nepřízeň osudu na začátku sezony nemají Blue Jackets, kteří se přestavují už více než pět let, v plánu proces uspěchat kvůli krátkodobému zisku.

„Jeden hráč tady neudělá velký rozdíl, protože víme, jak na tom jako organizace právě teď jsme. Nemůžu jít utratit volbu ve druhém kole, abych získal hráče. Pro mladý tým to prostě nemá smysl. Musíme dobře hospodařit s naším majetkem. Když řeknu, že je to mladý hráč, který se nám líbí a se kterým můžeme pracovat déle než jeden rok, tak je to něco jiného,“ naznačil, že příchodu hráče s perspektivou by se nebránil.

Po úspěšné operaci ramene, kterou kapitán Boone Jenner podstoupil minulý týden, se očekává, že bude mimo sestavu minimálně do března, ne-li do konce základní části. Obránce Erik Gudbranson byl nedávno zařazen na listinu zraněných hráčů poté, co utrpěl zranění v horní části těla, a útočník Kent Johnson by mohl být nějakou dobu mimo hru kvůli zranění v horní části těla. Poslední zápasy vynechal také brankář Elvis Merzlikins. Tohle všichni se přidávají k seznamu, který už čítá jména jako Justin Danforth, Cayden Lindstrom, Gavin Brindley a Dmitrij Voronkov.

Jak však Waddell zdůraznil, pro mladší hráče to vytváří ideální příležitost k růstu. „Chceme se ujistit, že se staráme o naše nejcennější a upřímně řečeno, chceme dát mladým hráčům více času na ledě,“ zdůraznil zkušený GM. „Co jsme viděli u Fantilliho, Johnsona, Sillingera, Marčenka, Činachova… Žádný z nich do této chvíle nezklamal.“

Waddell tedy v tuto chvíli neočekává, že by se stal hlavním hráčem na trhu NHL, ale určitě se nebude vyhýbat rozhovorům v budoucnu, až se jednání zintenzivní. Zkušený činovník očekává, že by v této sezoně mohlo dojít k oživení rozhovorů o výměnách po 20 zápasech, protože spoustě špičkových týmů se v úvodu ročníku nedaří.

„Ne vždy to tak jde, ale před svátky se moc obchodů neuskuteční. Přitom pokud jsou očekávání mnohem vyšší, než jak tým funguje, pak jsem viděl, že se týmy snaží dělat věci brzy a snaží se dostat zpět na správnou cestu. Myslím, že letos to bude stejné,“ dodal.

Share on Google+