Šéf Canucks pokračuje, ale co Pettersson? Rozhodnutí padne až po sezoně

Jim Rutherford pomohl dovést Vancouver do pozice jednoho z nejlepších týmů v NHL, a tak došla odměna. Smlouva na další tři roky v pozici prezidenta hokejových operací. Bude tak přímo u toho, jak bude klub řešit nejen uzávěrku přestupů, ale hlavně smlouvu pro Eliase Petterssona.

U něj to však tak jednoduché nebude. "Počkejte do konce sezony," řekl Švéd.

Pětadvacetiletý útočník, který hraje v poslední sezoně tříleté smlouvy na 22,05 milionu dolarů, před touto sezonou přiznal, že si není jistý, zda se chce zavázat ke krátkodobé, nebo dlouhodobé smlouvě.

„Sportovní stránka se samozřejmě zlepšila, jsme na tom mnohem lépe,“ řekl tento týden. „Změnil se přístup a kultura v klubu, výsledkem je naše postavení v tabulce."

Rutherford si však s absencí nové smlouvy hlavu neláme. "Nikdo se tu nezneklidňuje," dodal. "Přijde období po sezoně, pak budou věci mnohem vážnější, pokud se skutečně situace dostane do tohoto bodu."

"Můj syn se mě na to zeptal dnes ráno, protože se mě ptá skoro každé ráno, stejně jako to chtějí vědět všichni ostatní," pobavil ještě činovník. " Řeknu to, co je zřejmé, říkáme to pořád dokola: Opravdu chceme, aby zůstal. Je to výjimečný hráč. Je velmi důležitý pro Canucks, je velmi důležitý pro město a nemůže odejít, což je postoj, který jsme zaujali a ze kterého neodstoupíme."

Vancouver se mezitím musí rozhodnout, zda se pokusí vylepšit tým před uzávěrkou přestupů a co udělá s trápícím se útočníkem Andrejem Kuzmenkem.

"Víc než trenéři my nahoře nesvedeme," pokrčil rameny Rutherford. "Ztratil sebevědomí. Je to dobrý hráč, umí dávat góly a nepochybuji o tom, že ať už to bude ve Vancouveru nebo v jiném klubu, bude skórovat, ale je to těžké. Když máte sebevědomí, všechno je prostě dobré a jde mu to jako loni. A když ztratíte sebedůvěru a začnete tlačit na pilu, pak je to těžké."

Co se týče případného vylepšení týmu před uzávěrkou přestupů, Rutherford řekl, že hráči a trenéři si zaslouží tu nejlepší příležitost, aby mohli bojovat o nejvyšší příčky, ale ví, že je s tím spojeno riziko. "Můžete udělat správné změny a stejně to nemusí fungovat," ví dobře Rutherford.

