Šéf Bruins promluvil: Lindholm má po sezoně, nákupy nečekejte

Generální manažer Bostonu Bruins Don Sweeney nezahálel a po nedávném tréninku odpovídal na otázky novinářů. Přinesl několik nepříjemných zpráv – Hampus Lindholm si v této sezoně už pravděpodobně nezahraje a nad zdravotním stavem Charlieho McAvoye visí otazníky.

Lindholm je mimo hru od listopadu a jeho návrat se stále více vzdaloval. Nyní už je takřka jisté, že letošní ročník pro něj skončil. Sweeney odhalil, že obránce měl komplikovanou zlomeninu čéšky a podstoupil operaci. „Nechtěli jsme stanovovat přesný časový rámec, protože jeho zranění bylo složité,“ vysvětlil manažer Bruins. Lindholm podstoupí další zákrok, při kterém mu budou odstraněny kovové prvky z operovaného kolene, což by mu mělo pomoci k bezproblémové rehabilitaci a návratu v příští sezoně.

Co se týče McAvoye, jeho stav je stále nejasný. Po operaci se objevily komplikace v podobě infekce, kvůli které musel být vyřazen ze hry. Sweeney sice prohlásil, že zatím není v plánu další operace, ale dodal, že vše závisí na dalším průběhu léčby.

Zajímavou otázkou je také blížící se trade deadline. Bruins v minulosti často posilovali na poslední chvíli, ale letos se zdá, že žádná velká jména do Bostonu nepřijdou. „Budeme opatrnější,“ naznačil Sweeney. Pokud by se přesto naskytla výhodná možnost, klub ji zvažuje, ale hlavním cílem je už teď budovat tým i do budoucna.

Velkým tématem je i budoucnost kapitána Brada Marchanda. O jeho setrvání v Bostonu se jedná už od začátku sezony, ale nyní přichází klíčové rozhodování. „Jednáme s Bradem i jeho zástupci. Teď, když skončila 4 Nations, si sedneme a budeme řešit další kroky,“ prohlásil Sweeney. Zdůraznil, že jeho cílem vždy bylo, aby Marchand zůstal v Bruins po celou kariéru. Jak to ale dopadne, ukážou následující týdny.

Co se týče budoucnosti dalších hráčů s končícími smlouvami, Sweeney přiznal, že u většiny z nich má jasno, ale každý případ se řeší individuálně. Trenér Joe Sacco si na svou odpověď bude muset počkat – jeho budoucnost se bude probírat až po sezoně.

