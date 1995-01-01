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Sedmnáct let věrnosti a stále v plné síle. Benn prodloužil v Dallasu

4. července 13:00

David Zlomek

Ikona texaského hokeje nikam neodchází. Dlouholetý kapitán Jamie Benn se dohodl s vedením Dallas Stars na nové roční smlouvě. Zkušený útočník, který celou svou sedmnáctiletou kariéru v NHL spojil výhradně s touto organizací, tak vstoupí do své osmé osmnácté sezony v dresu Stars.

Smlouva je strukturována velmi podobně jako v loňském roce a dává klubu velkou finanční flexibilitu. Bennův základní plat (a zároveň zásah do platového stropu) činí ligové minimum 850 000 dolarů. Celková průměrná roční hodnota se však může vyšplhat až na 2 miliony dolarů díky výkonnostním bonusům v hodnotě 1 150 000 dolarů.

Benn totiž obdrží 200 000 dolarů za odehrání 10, 20 a 40 zápasů. Dalších 150 000 dolarů získá v případě postupu Dallasu do play-off a k tomu bonus 100 000 dolarů za každé překonané kolo ve vyřazovacích bojích.

V minulé sezoně hrál Benn pod obdobným kontraktem (základ 1 milion dolarů + 3 miliony v bonusech), kdy si díky odehrání 60 zápasů přišel na extra 2 miliony. Sezonu mu však zkomplikovalo zranění, kvůli propíchnuté plíci zmeškal úvodních 19 zápasů a poprvé v kariéře během plného ročníku nepřekonal hranici 40 bodů, když zaznamenal 15 gólů a 21 asistencí. V play-off, kde Dallas vypadl v prvním kole s Minnesotou, pak nebodoval vůbec.

I přes bodový pokles byl Benn klíčovým lídrem týmu, který zakončil základní část jako třetí nejlepší celek celé NHL. Generální manažer Jim Nill nenechal nikoho na pochybách o tom, jak moc si zkušeného útočníka cení.

„Jamieho vůdcovství a oddanost této organizaci jsou skutečně bezkonkurenční, pomáhal definovat naši kulturu,“ uvedl Jim Nill. „I nadále nastavuje standardy na ledě i mimo něj a jsme nadšení, že povede náš tým i v další sezóně.“

V historických tabulkách je Benn naprostou legendou. V počtu odehraných zápasů (1 252), gólů (414) a bodů (992) mu patří historické druhé místo, v asistencích (578) je třetí. Ve všech těchto hlavních kategoriích je před ním pouze legendární člen Síně slávy Mike Modano.

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