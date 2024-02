Sedmnáct gólů v Minnesotě, Detroit zvítězil v Seattlu

Na dnešním programu bylo deset zápasů. Pojďme si je postupně zrekapitulovat.

BUFFALO SABRES - ANAHEIM DUCKS

3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Těsná výhra Ducks

Buffalo zcela jasně přehrávalo Anaheim, ale na body to nakonec nestačilo. Sabres měli o jednadvacet střel na branku více, ale brankář Gibson svůj tým podržel a značnou měrou přispěl k výhře svého týmu.

Branky a nahrávky

10. Greenway (Cozens), 29. T. Thompson (Dahlin, Cozens), 36. Benson (Jokiharju, Peterka) – 11. Henrique (Max Jones, R. Johnston), 32. Vatrano (McTavish, Terry), 35. Vatrano (McTavish, Terry), 39. Terry (McTavish).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 15 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, odchytal 58:53

John Gibson (ANA) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:01



Tři hvězdy utkání

1. Frank Vatrano (ANA) 2+0

2. Manson McTavish (ANA) 0+3

3. Zach Benson (BUF) 1+0

ST. LOUIS BLUES - TORONTO MAPLE LEAFS

2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Toronto vyloupilo St. Louis

Toronto dokázalo zvítězit počtvrté v řadě, když zvítězilo na ledě St. Louis 4:2. De facto tím zopakovalo své nedávné vítězství nad Blues z domácího kluziště, kde pro změnu vyhrálo 4:1. Touto výhrou se Maple Leafs osamostatnili na pátém místě Východní konference a přiblížili se ke čtvrté Carolině.

Branky a nahrávky

38. Saad (Parayko, Sundqvist), 59. Krug (Thomas, Bučněvič) – 21. Knies (Matthews, Marner), 41. Matthews (Marner), 48. W. Nylander, 60. McMann (Marner, Brodie).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Joel Hofer (STL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 56:38

Ilja Samsonov (TOR) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:40



Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR) 1+1

2. Mitchell Marner (TOR) 0+3

3. William Nylander (TOR) 1+0

BOSTON BRUINS - DALLAS STARS

4:3sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Nájezdy pro Stars

Dallas svého soupeře dnes jednoznačně přehrál, ale nakonec si odvezl pouze bod. Zápas mezi Bruins a Stars skončil až po osmnácti nájezdech, rozhodující trefu zaznamenal v deváté sérii McAvoy.

Branky a nahrávky

5. J. Boqvist (Richard, McAvoy), 22. Brazeau (J. Boqvist, Frederic), 59. Pastrňák (McAvoy, Marchand), rozh. náj. McAvoy – 12. W. Johnston (Harley, Benn), 22. R. Suter (Hintz), 51. Lindell.

Statistika

Střely na bránu: 28 – 46 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 43 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 64:35

Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 64:59



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:36

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:18

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 10:26



Tři hvězdy utkání

1. Jeremy Swayman (BOS) 43 zákroků

2. Charlie McAvoy (BOS) 0+2

3. Jesper Boqvist (BOS) 1+1

MINNESOTA WILD - VANCOUVER CANUCKS

10:7 (1:2, 2:3, 7:2)

Kanonáda v Minnesotě

Fantastická show, reklama na hokej. Prostě NHL v nejlepším možném vydání. Co se stalo v Minnesotě, to se zapíše mezi nejpamátnější zápasy aktuální hokejové sezony. Když v závěru druhého dějství Minnesota ve druhé přesilovce proti třem snížila na 3:5, nikdo nečekal, co přijde po přestávce. Snížení, další oslabení Canucks ve třech, po němž bylo vyrovnáno. Bleskový obrat Wild nakonec skončil vedením 8:5 a přestřelka se zastavila "desítkou" v síti Canucks, když se tři hráči dočkali hattricku – J.T. Miller, Joel Eriksson Ek a Kirill Kaprizov.

Branky a nahrávky

20. Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov), 31. Boldy (Eriksson Ek, Merrill), 40. Zuccarello (Kaprizov, Eriksson Ek), 41. Eriksson Ek (Zuccarello, Hartman), 42. Kaprizov (Zuccarello, Boldy), 42. Eriksson Ek (Zuccarello, Kaprizov), 45. Rossi (Lucchini, Lettieri), 46. Kaprizov (Boldy), 59. Brodin (Eriksson Ek), 60. Kaprizov – 3. Cole (T. Myers, P. Suter), 14. J. Miller (Juulsen), 26. E. Pettersson (Höglander, E. Lindholm), 30. J. Miller (Q. Hughes, Boeser), 35. J. Miller (P. Suter), 49. Zadorov (J. Miller, P. Suter), 58. Boeser (Q. Hughes, Hronek).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 24 | Přesilová hra: 4/7 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MNS) – 11 zákroků, 5 OG, úspěšnost 68,8 %, odchytal 39:47

Marc-André Fleury (MNS) – 6 zákroků, 2 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 20:00

Casey DeSmith (VAN) – 17 zákroků, 8 OG, úspěšnost 68,0 %, odchytal 58:10

Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+1, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:40



Tři hvězdy utkání

1. Joel Eriksson Ek (MNS) 3+3

2. Kirill Kaprizov (MNS) 3+3

3. J.T. Miller (VAN) 3+1

SEATTLE KRAKEN - DETROIT RED WINGS

3:4pp (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)

Důležitá výhra pro Red Wings

Začíná se pomalu lámat chleba v bojích o play-off. Do konce základní části zbývá přibližně pětadvacet zápasů a každý zisk bodů se začíná projevovat. Detroit dnes zvládl duel na ledě Seattlu a opět utekl dotahujícím Jersey s Islanders.

Branky a nahrávky

19. McCann (Dunn, Burakovsky), 31. McCann (Oleksiak, Borgen), 48. Schwartz (Gourde, Borgen) – 14. Seider (P. Kane, DeBrincat), 28. Raymond (Compher, Petry), 36. Sprong (Fischer), 62. Chiarot (Larkin, Raymond).

Statistika

Střely na bránu: 41 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:50

Alex Lyon (DET) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 61:07



Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (SEA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:46



Tři hvězdy utkání

1. Ben Chiarot (DET) 1+0

2. Jared McCann (SEA) 2+0

3. Yanni Gourde (SEA) 0+1

SAN JOSE SHARKS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Thompson vynuloval Sharks

Vegas po dvou prohrách na domácím stadionu potřebovalo přidat nějaké body a podařilo se. Do zápasu vstoupilo ve velkém tempu a po první třetině už vedlo o tři branky. Nakonec na ledě trápících se Sharks vyhrálo jednoznačně 4:0.

Branky a nahrávky

3. Amadio (Whitecloud), 5. W. Karlsson (Martinez, Stone), 20. Morelli (Pietrangelo, Martinez), 39. Kolesar (Martinez, Morelli).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 0/1 – 1/5 | Trestné minuty: 30 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (SJS) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 59:37

Logan Thompson (VGK) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:50



Česká a slovenská stopa

Filip Zadina (SJS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:43

Jan Rutta (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 14, čas na ledě 16:37



Tři hvězdy utkání

1. Logan Thompson (VGK) 29 zákroků

2. Alec Martinez (VGK) 0+3

3. Mason Morelli (VGK) 1+1

ARIZONA COYOTES - EDMONTON OILERS

3:6 (1:2, 2:0, 0:4)

Obrat Oilers

Arizona sice vstupovala do třetí třetiny s jednobrankovým náskokem, ale udržet ho nedokázala. Edmonton ve třetí periodě čtyřmi góly skóre zápasu otočil a vybojoval vítězství 6:3. Coyotes prohráli už desátý zápas v řadě a nadále se jim rozplývá sen o postupu do play-off.

Branky a nahrávky

5. Bjugstad (Crouse, Dumba), 23. Keller (Schmaltz, Durzi), 31. Bjugstad (Keller) – 3. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 7. Janmark (Kulak, Desharnais), 45. E. Kane (Bouchard, Ekholm), 45. Hyman (Ekholm, Bouchard), 47. E. Kane (R. McLeod, Draisaitl), 59. Foegele (McDavid, Draisaitl).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Matthew Villalta (ARI) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 58:19

Stuart Skinner (EDM) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 59:50



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Evander Kane (EDM) 2+0

2. Nick Bjugstad (ARI) 2+0

3. Evan Bouchard (EDM) 0+3

CALGARY FLAMES - WINNIPEG JETS

6:3 (2:3, 2:0, 2:0)

Hattrick Monahana nestačil

V první třetině padlo hned pět branek. Monahanovi stačilo pouhých dvanáct minut na to, aby nasázel hattrick. Markström poté ale zavřel krám a další puk už za svá záda nepustil. Domácí ve druhé i třetí třetině dali po dvou gólech a po výhře 6:3 stáhli manko na play-off.

Branky a nahrávky

5. Kylington, 15. Coleman (Mangiapane, Backlund), 25. Kadri (Weegar, Huberdeau), 37. Huberdeau (R. Andersson, Šarangovič), 54. Mangiapane (Kadri), 59. Kadri (R. Andersson) – 7. Monahan (Connor, Vilardi), 7. Monahan (DeMelo, Morrissey), 12. Monahan (Vilardi, Connor).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 59:31



Česká a slovenská stopa

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:33



Tři hvězdy utkání

1. Nazem Kadri (CGY) 2+1

2. Andrew Mangiapane (CGY) 1+1

3. Sean Monahan (WPG) 3+0

CAROLINA HURRICANES - CHICAGO BLACKHAWKS

6:3 (1:0, 3:1, 2:2)

Hladké vítězství Hurricanes

Chicago sice prohrávalo ve třetí třetině už 1:5, ale dvěma využitými přesilovkami přeci jen závěr střetnutí dokázalo trochu zdramatizovat. Dvě minuty před koncem se ale do prázdné klece trefil Jordan Martinook a rozhodl o vítězství Caroliny 6:3. Nutno dodat, že zcela zaslouženém.

Branky a nahrávky

12. Bunting (Nečas, Drury), 22. Nečas, 29. Kotkaniemi (Orlov, Teräväinen), 31. S. Aho II (Svečnikov, Fast), 43. Burns (S. Aho II, Jarvis), 59. Martinook (Jarvis, J. Staal) – 36. N. Foligno (Bedard), 47. Bedard (Kurashev, T. Johnson), 50. T. Johnson (Bedard, N. Foligno).

Statistika

Střely na bránu: 42 – 17 | Přesilová hra: 1/4 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin (CAR) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 60:00

Petr Mrázek (CHI) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 59:22



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:09

Petr Mrázek (CHI) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 59:22



Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) 1+1

2. Martin Nečas (CAR) 1+1

3. Jesper Kotkaniemi (CAR) 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - OTTAWA SENATORS

2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Ottawa zaskočila Tampu

Domácí i přes jejich tlak v závěru zápasu a množství velkých šancí nedokázali snížit a skóre se už neměnilo. Velkou zásluhu na výhře outsidera v tomto klání má brankář Anton Forsberg.

Branky a nahrávky

37. Chaffee, 45. Point (Hagel) – 11. Stützle (Sanderson, Zub), 14. M. Joseph (Giroux, Stützle), 36. M. Joseph (Zub), 45. Tarasenko (B. Tkachuk, Pinto).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 27 | Přesilová hra: 0/0 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 7



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 56:22

Anton Forsberg (OTT) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:47

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 07:47



Tři hvězdy utkání

1. Mathieu Joseph (OTT) 2+0

2. Tim Stützle (OTT) 1+1

3. Mitchell Chaffee (TBL) 1+0

