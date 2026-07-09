Sedmkrát klan Dundonů, výjimka pro bitkaře, trojité repete. Canes už jsou na Stanley Cupu

9. července 16:00Tomáš Zatloukal
Umístit na hokejový grál jména svých ratolestí? To je současný trend mezi majiteli klubů NHL. Stačí si vybavit loňský rok, kdy si se dostalo hned na tři potomky Vincenta Violy a vlastník floridských Panterů samozřejmě nezapomněl ani na svou choť Teresu. Tim Dundon, jemuž většinově patří Carolina, Violu dokonce trumfl! Příjmení se na stříbrném poháru opakuje hned sedmkrát, což vyvolalo řadu pobavených komentářů na téma enormního přínosu Dundonových dědiců pro zisk slavné trofeje a jejich role v napínavém finále proti Vegas Golden Knights. Jaké další zajímavosti přineslo letošní rytí do "starého křapáče"?
Ač klan Dundonů okupuje hned sedm míst, Carolina zcela nevyužila limit stanovený zámořskou ligou.
Ta umožňuje vyrýt šampionům hned 55 lidí, Canes se spokojili s číslem 53. Nedostalo se třeba na trojici nových investorů, kteří do klubu z Raleighu vstoupili letos v březnu - Bretta Jeffersona, Marca Grandissona a bývalého hokejistu NHL Bobbyho Farnhama.
V oné třiapadesátce najdeme jednoho hráče, u kterého kanadsko-americká soutěž souhlasila s udělením výjimky.
Vousatý bijec Nicholas Deslauriers nesplnil kritéria, když za Hurikány neodehrál alespoň 41 zápasů v základní části (logicky, stal se při březnové přestupové uzávěrce jejich jedinou posilou), ani nezasáhl do finálové série.
Do kádru ovšem parádně zapadl, a tak ho chtěli mít mezi zvěčněnými borci. To, že tetovaný drsňák našel v Severní Karolíně svůj hokejový domov, stvrdil i podpisem nové dvouleté smlouvy přímo během velkolepých oslav. Převzal pero od GM Erica Tulskyho a zařval do mikrofonu: "Další dva za...ný roky!"
Forever etched in history pic.twitter.com/KpJaNsb5Fz
— Carolina Hurricanes (@Canes) July 9, 2026
Po dvaceti letech se na podstavec vrací jméno Roda Brind'Amoura, byť tentokrát bez zkratky pro kapitána. Hurricanes dovedl k triumfu ze střídačky. Ono "Capt." nyní stojí před jménem Jordana Staala.
Staal se dočkal ryteckých prací také podruhé, slavil už v roce 2009 ještě s pittsburskými Pens. Letos si vše vyšperkoval ziskem Conn Smythe Trophy, když si o cenu pro nejužitečnějšího plejera play-off řekl dominantními výkony ve finále.
Repete zažívá také William Carrier, důrazný forvard byl v roce 2023 u historického úspěchu Vegas. Před pár týdny od Zlatých rytířů, v čele s vícero bývalými spoluhráči, jako třeba Jackem Eichelem, přijímal jako od poražených finalistů gratulace.
Už počtvrté se raduje Justin Williams, legendární "Mr. Game 7" přidal ke třem titulům z hráčské kariéry první z pozice jednoho z Tulskyho poradců. Mimochodem, i Williams se podílel s Brind'Amourem v roce 2006 na prvním poháru Canes, a stejně jako Staal má ve sbírce Conn Smythe Trophy.
Možná vás zajímá, zda, jak se to čas od času stává, došlo při rytí k nějakému překlepu. Byť se objevila desinformace, že Jesperi Kotkaniemi byl překřtěn na Jespera, k žádnému pochybení nedošlo. Ostatně se přesvědčte sami.
To o dvě dekády dříve došlo k chybě u příjmení, které se rylo i letos. Eric Staal byl zvěčněn se třemi A. Jako STAAAL.