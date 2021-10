SEDMA: Haluz, náhlá smrt a extáze! V chrámu z cihel udeřila Mocná myš

Ta událost se stala tak dávno, že její dějiště už neexistuje. Jmenovalo se vznešeně Olympia Stadium, nicméně mezi fanoušky se pro majestátní budovu z neomítaného režného zdiva vžil mnohem lidovější výraz. Říkali jí Stará červená stodola. A v těch bývají myši jako doma. Je tedy příhodné, že 16. dubna 1954 rozhodl sedmé finále mezi domácími Red Wings a obhájci z Montrealu jistý Tony Leswick přezdívaný Mighty Mouse.

Jen dvakrát v dějinách NHL došel finálový mač číslo 7 až do prodloužení.

Pokaždé u toho byli borci s okřídleným kolem na prsou. A pokaždé uspěli. Platilo to i v polovině padesátých let, byť si banda kolem "Hrozivého Teda" (kapitána Lindsayho) málem nechala grandiózní úspěch proklouznout mezi prsty.

Canadiens byli na lopatkách, jejich naděje na obhajobu Stanley Cupu umírala. Ztráceli už 1:3 na zápasy, marně hledali jedničku mezi nováčkem Jacquesem Plantem a zkušenějším Garrym McNeilem a finále se navrch přesouvalo do Detroitu.

Do cihlového svatostánku, co by klidně mohl stát v Hradci Králové a svérázně rozšířit tamní Kotěrovo a Gočárovo dílo. A do budovy, kde už tou dobou létaly v play-off na ledovou plochu chobotnice.

Rudým křídlům by býval stačil jediný gól, páté finále totiž dospělo za stavu 0:0 do prodloužení a Habs se ocitli čelem ke zdi. Tribuny ale rozesmutnil Kenny Mosdell. Další partii pak Montreal ovládl suverénně 4:1, i díky trefě legendární šutéra Maurice Richarda.

O tom, kdo ovládne v pořadí 37. sezonu NHL, měl rozhodnout sedmý zápas. Duel, co rodí nesmrtelné šampiony a smutné hrdiny. Po 60 minutách ještě nebylo jasné, kdo je kdo.

Platilo skóre 1:1 a do krásy chybělo infarktové podívané nemálo. Klíčovým motivem byla obětavost, do ran se neohroženě vrhal i hvězdný Gordie Howe, bez pudu sebezáchovy a obdivuhodnou kuráží skákal soupeřům pod nohy Terry Sawchuk.

Je symbolické, že nikterak pohledný střet ukončil "a fluke goal," jak stojí v anglicky psaných materiálech. Hezky česky řečeno "haluz". Uběhlo 269 sekund a prodloužení bylo minulostí, za McNeillova záda propadlo Leswickovo nahození od modré.

"Chtěl jsem puk jen nahodit na brankáře, abychom mohli bezpečně dostřídat. Další věc, co si pamatuju, je to, že všichni kolem mě slaví," vybavil si Leswick, když později na finále vzpomínal.

"Hned mi došlo: Muselo to tam padnout! Nemohl jsem tomu uvěřit," dodal nejmladší z tria hokejových bratří. Kotouči do sítě smolně pomohl Doug Harvey, věhlasný bek se nejspíš pokoušel letící gumu zastavit a zpracovat, výsledek byl ovšem tragický.

Alespoň tedy pro hráče a fanoušky Canadiens. Zato ti detroitští byli v extázi! Na vrcholu blaha. Red Wings slavili už pošesté, podruhé za tři roky.

Leswick se radoval z poháru i z nejúžasnějšího momentu své kariéry. V Detroitu měli jiná esa, ať už Howea, Sawchuka, Lindsayho, Alexe Delvecchia nebo Reda Kellyho.

168 centimetrů měřící borec se sice pravidelně účastnil Utkání hvězd, byl vyhlášeným provokatérem i všestranným hráčem, nicméně jmenovaní v čele s Howem nad ním přece jen čněli. Doslova. Leswick v pravou chvíli všechny zastínil.

Možná si se stříbrnou trofejí v náručí vzpomněl na oba bratry a speciálně pak na Jacka. Ten se radoval ze Stanley Cupu v roce 1934, jenže brzy poté bylo jeho tělo nalezeno v řece Assiniboine. Podle koronera z Winnipegu šlo o sebevraždu, případně o nehodu.

Dvacet let poté zaplnilo příjmení Leswick novinové titulky znovu. Za zcela jiných, o poznání veselejších okolností.

Vítězství Detroitu přineslo i další zajímavý příběh. Funkci klubového prezidenta tehdy zastávala Margueritte Norrisová a triumf Rudých křídel z ní udělal první ženu, jejíž jméno bylo vyryto na Stanley Cup, do té doby půdu výlučně patřící mužům.

