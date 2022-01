Sedm statečných! Česko se pyšní rekordní cifrou gólmanů v NHL, co je spojuje?

Premiéra Lukáše Dostála? Výjimečná chvíle nejen pro něj, ale také pro celý český hokej. Brněnský rodák se totiž stal sedmým českým brankářem, co zasáhl do aktuální sezony! Tolik následovníků Bohumila Modrého, Vladimíra Nadrchala či Jiřího Holečka neměla tuzemská hokejová líheň v NHL ani v dobách, kdy reprezentační výběry vyhrávaly jeden mistrovský titul za druhým. Proč se zrodilo historické maximum právě teď?

Je to na první pohled nesourodá parta mazáků a talentů.

Maskovaných mužů s lapačkou na levačce i těch, co puky čapají v obráceném gardu.

Přesto najdete zlatou nit, co kariéry Dostála, Pavla Francouze, Davida Ritticha, Karla Vejmelky, Petra Mrázka, Vítka Vaněčka a Dana Vladaře spojuje.

Mohlo by to být výsostné brankářské umění, jímž by převyšovali své předchůdce. Ale není.

Kvalitou se Dominiku Haškovi či Tomáši Vokounovi minimálně prozatím nemůže rovnat nikdo ze současných vyslanců domácí gólmanské školy. Nejsou ani v pozic jedniček, jako kdysi byli třeba Romanové Čechmánek s Turkem.

Onou nití je KURÁŽ.

Francouz se vzdal balíku peněz, co mohl vydělat v Rusku. A bez jediné záruky se vrhl za moře, aby se pokusil dobýt svůj sen. Ta tři písmena, co jej odmala vábí. NHL.

Odvážně se poté pral nejen s prudkými ranami soupeřů, ale také s údery osudu. "Frankie" se vypořádal s vícero zdravotními neduhy a teď v prosinci se vrátil do klece coloradských Lavin.

Jeho příběh je inspirující. Stejně jako Vaněčkův. Ten jeden čas lapal v ECHL a mezi elitu měl ohromně daleko. Přes farmářské soutěže se ale nakonec prokousal do áčka Washingtonu a už delší dobu se směle bije o post jedničky!

Přitom se léta psalo o tom, že gólmanem budoucnosti je pro Caps Ilja Samsonov. Vaněček možná neoplývá takovým talentem, ale opakovaně dostal před ruským konkurentem přednost díky své píli, poctivosti a pracovitosti.

Nebojácnost je vlastní také Karlu Vejmelkovi, kterému se předvídalo, že přinejlepším skončí v AHL. A hle, "Veggie" má na kontě už 17 startů i jeden z rekordů slavné profiligy!

Unikátní skok z extraligy rovnou do NHL zvládl fantasticky.

Statečnost patří i k Rittichovi. V létě si mohl z nabídek vybírat, nabízela se sázka na klídek a snadno vydělané peníze. On ale raději podepsal s Nashvillem. Proč? U Predátorů se chtěl pobít o flek prvního "kasaře" s Jussem Sarosem.

Zlatou nit vykutáte také z kariér Vladaře či Mrázka (třeba přesun do Toronta, kde fanoušci na hráče Maple Leafs vytvářejí enormní tlak), nicméně vyloženě svítí u Dostála.

Čtvrtý nejmladší debutant v dějinách NHL (z řad českých brankářů) se v osmnácti odhodlal ke krajně riskantním kroku. K odchodu do Finska. Do cizího prostředí, nejen jazykově tuze odlišného.

Nikdy toho nemusel litovat, ba naopak. Sympaťáka ve věku středoškoláka náročná výzva nesemlela.

"Bylo to dobré rozhodnutí," povídá předloňský vítěz trofeje Urpa Ylönena pro gólmanského krále Liigy. Rád by časem zabojoval o ty mnohem zvučnější. Zatím je v Anaheimu učněm, Kačeři mají oporu v Johnu Gibsonovi.

Ale Dostál si nepochybně troufá na vyšší mety. Má duši bojovníka. A srdnatost jej dovedla až do NHL. Stejně jako třeba Vejmelku. A provází i další krajánky, co skrývají tvář za mřížkou.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+