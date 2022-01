Seattle zaskočil Floridu! Los Angeles se vrátilo na vítěznou vlnu

NHL má za sebou další pět odehraných zápasů. Největší překvapení se zrodilo v Seattlu, kde domácí celek dokázal vyzrát na silnou Floridu. Po třech porážkách v řadě se pak vítězství dočkalo i Los Angeles, které uspělo v New Jersey.

PITTSBURGH PENGUINS - WINNIPEG JETS

3:2sn. (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0)

Pátá výhra v řadě pro Penguins

Pittsburgh se na vítězství proti Winnipegu pořádně nádřel. Jets si dokázali v úvodních dvou třetinách vypracovat dvoubrankové vedení a vypadalo to s nimi velmi dobře. Ve třetí části ale přišlo pro kanadský celek osudných devět sekund, během kterých dokázali Penguins srovnat. Celý duel nakonec dospěl do samostatných nájezdů, kde se autorem rozhodujícího nájezdu stal Sidney Crosby.

Branky a nahrávky

47. Kapanen (Malkin, Heinen), 48. Carter, rozh. náj. Crosby – 4. Wheeler (Scheifele, Dillon), 29. Connor (Stastny, Wheeler).

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 29 | Přesilová hra: 0/4 – 1/1 | Trestné minuty: 9 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 65:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Dominik Simon (PIT) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:19



Tři hvězdy utkání

1. Tristan Jarry (PIT) – 27 zákroků

2. Jeff Carter (PIT) – 1+0

3. Kyle Connor (WPG) – 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - OTTAWA SENATORS

1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Vyrovnaná bitva pro Ottawu

V Columbusu se odehrálo zajímavé utkání. Hlavní roli měli v tomto zápase brankáři, kteří chytali velmi dobře a drželi své týmy ve hře o body až do samotného konce. Z těsného vítězství se nakonec radují hokejisté Ottawy, kteří se v duelu dvakrát dostali do vedení a na druhý pokus svůj náskok uhájili.

Branky a nahrávky

20. Kuraly (Voráček, Werenski) – 8. Zub (Gaudette, Ennis), 37. Stützle (Formenton).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 57:57

Anton Forsberg (OTT) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:55



Tři hvězdy utkání

1. Anton Forsberg (OTT) – 35 zákroků

2. Tim Stützle (OTT) – 1+0

3. Sean Kuraly (CBJ) – 1+0

NEW JERSEY DEVILS - LOS ANGELES KINGS

2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Kings zpátky na vítězné vlně

Los Angeles se po třech porážkách v řadě konečně dočkalo a může slavit zisk dvou bodů. New Jersey ale bylo nepříjemným soupeřem, v zápase dvakrát vedlo a Kings museli tvrdě bojovat. Brankou z 52. minuty ale rozhodli o svém vítězství.

Branky a nahrávky

3. Bratt (Severson), 18. Bratt (Hughes, Severson) – 6. Iafallo, 36. Arvidsson (Moore), 52. Grundström (Brown, Björnfot).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 37 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jon Gillies (NJD) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 58:28

Cal Petersen (LAK) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Christán Jaroš (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:30

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:05

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:11



Tři hvězdy utkání

1. Carl Grundström (LAK) - 1+0

2. Jesper Bratt (NJD) - 2+0

3. Damon Severson (NJD) - 0+2

SEATTLE KRAKEN - FLORIDA PANTHERS

5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Seattle překvapil silného soupeře

Fanoušci Seattlu musí mít po dnešním zápase dobrou náladu. Krakeni si v noci vyšlápli v domácím prostředí na Floridu a po kvalitním výkonu vyhráli 5:3. Florida se dneska v útočném pásmu trápila a nebyla tolik nebezpečná jak v minulých zápasech.

Branky a nahrávky

26. Johansson (Giordano, McCann), 31. Gourde (Larsson), 31. Blackwell (Appleton, Sheahan), 41. Appleton (Wennberg, Dunn), 60. Järnkrok – 5. Duclair (Huberdeau, Ekblad), 33. Huberdeau (Ekblad, Barkov), 35. Barkov (Huberdeau).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 31 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:57

Sergej Bobrovskij (FLA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:42



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 5, čas na ledě 15:34



Tři hvězdy utkání

1. Philipp Grubauer (SEA) – 28 zákroků

2. Mason Appleton (SEA) – 1+1

3. Jonathan Huberdeau (FLA) – 1+2

VANCOUVER CANUCKS - ST. LOUIS BLUES

1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

St. Louis uspělo ve Vancouveru

Bruce Boudreau se ve svém tisícím utkání na lavičce týmu NHL nedočkal. Canucks se sice dokázali dostat do vedení, ale to bylo z jejich strany vše. St. Louis následně třemi góly vývoj utkání otočilo a dokráčelo si v poklidu pro vítězství a dva body do tabulky.

Branky a nahrávky

17. Pearson (Chiasson, Pettersson) – 19. Faulk (Sundqvist, Saad), 24. Schenn (Tarasenko, Krug), 37. Kyrou (Tarasenko, Faulk).

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 17 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Michael DiPietro (VAN) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 57:21

Ville Husso (STL) – 38 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 59:46



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Justin Faulk (STL) - 1+1

2. Tanner Pearson (VAN) - 1+0

3. Ville Husso (STL) - 38 zákroků

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

