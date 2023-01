Seattle válí! Mrázek viděl rekord z první řady

Seattle Kraken je v půlce soutěže na famózním čtvrtém místě konference. To nečekal po minulé sezoně asi vůbec nikdo. Trpělivá práce se však vyplácí. I když na tým sídlící na pobřeží Pacifiku nemíří všechny reflektory, tak jsou na výsluní. A díky vítězství v Chicagu si Kraken připsal hezký rekord.

Když na začátku roku vyjížděli k dlouhému tripu, asi těžko hráči Seattlu mohli tušit, že napíší historii. Na výjezdu hráli sedm zápasů, všech sedm vyhráli! To se v dlouhé historii NHL ještě nepovedlo žádnému celku.

„Zajímají nás dva body,“ nechtěl se po zápase vzrušovat trenér Dave Hakstol. „Pro hráče je to ale velký úspěch. Ukazuje to, jak konzistentně jsme celou dobu pracovali.“

Šlo o souboj plný gólů, dohromady jich padlo celkem třináct. To vlastně v zápasech Kraken není nic neobvyklého. Stačí vzpomenout na přestřelku 8:9 s Los Angeles nebo nedávnou demolici Ottawy, které Gourde a spol. nasázeli osm branek.

Bohužel pro Petra Mrázka, měl to v noci z první řady. A ještě horší bylo, že u toho vydržel pouze dvanáct minut. Pak se odklouzal na lavičku a ze zápasu mu svítí velký vykřičník. Pět střel, jeden zákrok, dvacetiprocentní úspěšnost zákroků.

Zpátky ale k Seattlu, který obecně zažívá skvělou sezonu. Po té inaugurační byl trenér Hakstol na odstřel, teď se těší velkému uznání. Do týmu skvěle zapadly posily jako Tolvanen, Bjorkstrand nebo Burakovsky. Devízou je ofenziva, Kraken vstřelil druhý nejvyšší počet v lize, a sice 158.

„Je to fajn,“ usmíval se po posledním utkání i střelec hattricku Jared McCann. „Je hezké zapsat se něčím do historie. V minulé sezoně se nám na venkovních stadionech moc nedařilo, tak jsme s tím chtěli něco udělat. Do týmu přišly nové tváře, které náš tým dost zlepšily.“

„Nějak to vypadá, že cokoliv uděláme, se nám podaří. Poslední dobou se hokejem fakt bavíme,“ dodal obránce Adam Larsson. Ten byl v noci na ledě u všech šesti vstřelených gólů v první třetině. Paradoxně si u žádného z nich nezapsal ani bod.

Kraken už rekord dál neprodlouží, k dalšímu zápasu se vrací domů. Soupeřem bude Tampa Bay.

Share on Google+