Seattle se dočkal! Climate Pledge Arena hostila první zápas Kraken

V Seattlu se psaly dějiny. Nováček National Hockey League se totiž poprvé představil ve své zbrusu nové multifunkční hale, poprvé tak byla slyšet hlasitá podpora tamních příznivců, kteří si svůj zatím krátký pobyt v NHL opravdu užívají.

Historický zápas sledovalo přes sedmnáct tisíc diváků, kteří navštívili Climate Pledge Arenu. Poprvé tak mohli vidět ledovou plochu tvořenou z dešťové vody, elektrické rolby, nebo “živou stěnu“ s více než osmdesáti tisíci rostlinami, která se nachází v jednom z vestibulů.

Utkání proti Vancouveru neoficiálně vidělo ještě více lidí. Součástí arény je totiž i několik velkých oken, která dovnitř pouští přírodní světlo. Podle novinářky Kristiny Rutherfordové přes ně sledovalo souboj Kraken s Canucks ještě několik dalších fanoušků.

Duel s novým rivalem sice pro Seattle nedopadl vítězně, přesto byla atmosféra famózní. „Bylo to tu elektrizující. Nebylo příliš pasáží, kdy by bylo ticho. Upřímně, nebyl tu snad žádný takový okamžik,“ chválil příznivce kapitán Mark Giordano.

„Hrozně jsme chtěli vyhrát, všichni se na to těšili. Myslím si, že v téhle budově se nebude hrát soupeřům lehce. Pokud budeme hrát s takovou energií, budou se odtud odvážet body jen těžko. Musíme z toho čerpat a dívat se dopředu,“ burcuje autor druhého seattleského gólu.

Úplně první branku v historii arény ale obstaral jiný obránce. Necelé čtyři vteřiny před koncem první části si do levého kruhu sjel Vince Dunn a střelou zápěstím rozjásal domácí publikum. Climate Pledge Arena se třásla v základech. Jak by asi vypadala atmosféra v play-off, když fanoušci Krakenů vytvořili takovou atmosféru už v základní části?

„Nevím, jestli vůbec jde být ještě hlasitější. Bylo to neuvěřitelné, opravdu skvělá atmosféra. Chtěli jsme odměnit fanoušky v hledišti vítězstvím. Když jsme odcházeli z ledu, mělo to kvůli tomu trochu hořkou příchuť. Ale tak to prostě chodí,“ řekl trenér Dave Hakstol.

