Seattle přetavil příchod Tolvanena ve výhru v loterii!

Tak tomuhle se říká krádež! Nejmladší tým NHL si mne ruce ze zisku finského štírka, kterého získal za nulovou protihodnotu. Eeli Tolvanen v nové destinaci válí a je jako politý živou vodou. Reprezentant země tisíců jezer již stihl odehrát přes třicet zápasů, což není málo na první hodnocení kroku Seattlu.

Krakeni jsou podobnými kousky známí. Jako nejpozději vzniknuvší klub nejprestižnější hokejové ligy světa totiž neměli palčivé problémy s platovým stropem jako konkurence, čehož také patřičně využili. Zmínit můžeme například zisk Olivera Bjorkstranda, který se stěhoval z Columbusu.

Cena dánského útočníka? Třetí a čtvrté kolo draftu. U Blue Jackets sice tehdy nasbíral 57 bodů z 80 duelů, ale celek z Ohia se musel dostat pod platový strop a někdo si Černého Petra vytáhnout musel. Protihodnota byla ovšem v tu chvíli naprosto směšná. Generální manažer Modrokabátníku ovšem neměl moc možností, jak jinak situaci urychleně vyřešit.

Dalším husarským kouskem Rona Francise byl zisk již zmiňovaného Eeliho Tolvanena a opět šlo o stejnou písničku. Bylo potřeba udělat místo pod platovým stropem a volba padla právě na finského hokejistu. Toho si přitom Predátoři vybrali na draftu už v prvním kole, ale kvůli neuspokojivým výkonům se jej pokusili poslat na farmu. Waiver listinou však útočník neprošel a zadarmo zamířil do Seattlu.

Výsledek? Odehráno má nyní 35 utkání, v nichž získal 23 bodů za třináct tref a deset asistencí. A to naskakuje až ve třetí útočné řadě právě s dánským útočníkem, kterého jsme jmenovali v prvním odstavci. Tolvanen tedy zažívá úžasný restart a své nové působiště si nemůže vynachválit. Sám přiznal, že je rád za to, jak vše nakonec dopadlo.

„Když mi zavolali, že jsem dostal na waiver, byl jsem opravdu naštvaný. Měl jsem pocit, že život za to nestojí. Na těch pár prvních hodin je to prostě mizerné, ale po pár hodinách jsem se díval na věci pozitivně a doufal, že se někdo chytne.“

„Na waiver listinu se nikdy nechcete dostat. Znamená to, že děláte něco špatně nebo nejste produktivní. Dívám se na to tak, že věci nešly podle plánu, a byl jsem tak opravdu šťastný z nového začátku, nového města, nového týmu, nových kluků, nového trenérského personálu, nové organizace. Byl jsem opravdu nadšený, že jsem do Seattlu přišel. Víte, bylo to pro mě to nejlepší řešení a každou vteřinu jsem byl šťastný.“

