Seattle má trenéra! Naopak Roy zůstává u Islanders, realizační tým prošel řezem

Seattle Kraken má nového kouče. Vedení klubu sáhlo po Laneu Lambertovi, který se tak stává třetím hlavním trenérem v historii této mladé organizace. Lambert přichází do Seattlu s bohatými zkušenostmi z několika štací v NHL – naposledy působil jako asistent v Torontu, předtím vedl New York Islanders a roky byl klíčovým členem realizačního týmu Washingtonu, s nímž v roce 2018 slavil Stanley Cup.

„Po rozsáhlém výběrovém řízení jsme přesvědčeni, že Lane je ideálním člověkem, který náš tým posune kupředu. Zaujala nás jeho filozofie, detailní příprava a zkušenosti z play off,“ uvedl generální manažer Kraken Jason Botterill.

Lambert má kromě trenérských zkušeností i hráčskou minulost – během šesti sezon v NHL odehrál téměř 300 utkání a nastřílel 58 branek. Jako kouč se proslavil svou důsledností, schopností připravit tým defenzivně i ofenzivně a také tím, že dokáže rozvíjet mladé hráče. V Seattlu se opět potká s několika známými tvářemi – s Grubauerem, Burakovskym i Stephensonem, tedy hráči, se kterými slavil úspěchy právě ve Washingtonu.

Lambert nahrazuje Dana Bylsmu, jenž u Kraken skončil po jediné sezoně. Tým pod jeho vedením nepředvedl očekávaný progres, a s bilancí 35 výher, 41 porážek a 6 proher v prodloužení skončil hluboko pod hranicí postupu do play off. Klub tak vyhodnotil, že potřebuje jiný směr a především trenéra s větší zkušeností z vrcholových bojů.

Zatímco Seattle mění směr, na Long Islandu se rozhodli pro stabilitu. Patrick Roy, jenž nahradil Lamberta v polovině uplynulé sezony, zůstává hlavním trenérem New York Islanders. Nově jmenovaný generální manažer Mathieu Darche potvrdil, že Roy dostane příležitost vést tým i v příštím ročníku. Pod jeho vedením sice Islanders nejprve zabrali a dokázali se vrátit do hry o play off, ale v závěru základní části polevili a do vyřazovacích bojů se nakonec neprobojovali.

Kromě potvrzení Roye v roli hlavního kouče se ale v Brooklynu odehrály i změny — asistentům Johnu MacLeanovi a Tommymu Albelinovi nebyly prodlouženy smlouvy. Klub tak hledá nové pomocníky do realizačního týmu.

I přes nepřesvědčivý závěr sezony se ale Islanders usmálo štěstí v draftové loterii — získali právo vybírat jako první na nadcházejícím draftu NHL v roce 2025, což může být klíčový krok k přestavbě kádru.

