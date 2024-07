Jejich podpisy šly v pondělním šílenství trochu stranou, ale pro Seattle se jedná o obří posily. Obránce Brandon Montour a útočník Chandler Stephenson podepsali sedmileté smlouvy a rázem se stali tvářemi klubu.

Montour, obránce, který v minulé sezoně vyhrál Stanley Cup s Floridou, podepsal sedmiletou smlouvu na 50 milionů dolarů s průměrnou roční hodnotou 7,14 milionu dolarů.

"Chtěl jsem jít někam, kdo o mě stál," řekl Montour v pondělí. "A Seattle přišel a měl o něj zájem… Ani nevím, jak dlouho a kdy to začalo, ale byl to tým, o kterém jsme delší dobu přemýšleli a rozhodli se nakonec kývnout."

Montour si v minulé sezoně připsal v 66 zápasech základní části za Panthers 33 bodů (8 gólů a 25 asistencí) a ve 24 utkáních play off 11 bodů (3 góly a 8 asistencí).

"S příchodem Montoura přichází nejen posila do defenzivy, ale i dopředu," dodal generální manažer Krakenu Ron Francis. "Hrál 23, 24 minut za tým, který vyhrál pohár, přináší s sebou do šatny Stanley Cup a moře zkušeností.“

"Uvidíte u mě na ledě radost, oddanost ke klubu i soutěživost," řekl Montour. "Myslím, že pro mě je důležitá ona soutěživost. V týmu je spousta hráčů, kteří už něco vyhráli, což považuji za důležité."

Stephenson, centr, který naopak vyhrál Stanley Cup s Vegas Golden Knights v předminulém ročníku a s Washingtonem v sezoně 2017/18, podepsal sedmiletou smlouvu na 43,75 dolaru s průměrnou roční hodnotou 6,25 milionu dolarů.

"Ve Stephensonovi přichází opravdu dobrý hráč do obrany u útoku, hraje v tempu, má zajímavé dovednosti, které nám pomohou," řekl Francis. "Přináší do šatny dva poháry, prožil si spoustu věcí a má zkušenosti a my jsme nadšeni, že ho můžeme přidat na soupisku."

Stephenson si v minulé sezoně připsal 51 bodů (16 gólů a 35 asistencí) v 75 zápasech základní části a jednu asistenci v sedmi zápasech play off.

Share on Google+