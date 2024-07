Schmidt se těší na spolupráci s Mauricem a chce Stanley Cup

Nate Schmidt podepsal jednoletý kontrakt na Floridě. Hlavní motivace? Zisk Stanley Cupu a obnovení spolupráce s koučem Paulem Mauricem. Nejprve se však musí probojovat do sestavy, jelikož v obraně není zrovna nejmenší konkurence.

Pod trenérem Paulem Mauricem odehrál Nate Schmidt jen čtyři měsíce, během nich poznal, jak zkušený trenér je. Právě tato zkušenost, kterou získal během svého působení ve Winnipegu, byla velkým důvodem, proč podepsal roční smlouvu s Panthers a bude pod Mauricem hrát znovu, tentokrát však v dresu novopečených vítězů Stanley Cupu.

„Můj největší vzestup, když jsem byl ve Winnipegu, přišel, když jsem byl pod Paulem Mauricem. Upřímně jsem cítil, že je to někdo, kdo rozumí mé hře a ví, jak z kluků dostat maximum. Nyní se chci s ním a celým týmem honit za prstenem. To je vše, co chci. Chci jen vyhrávat,“ popsal americký obránce.

Schmidt se stal 1. července nechráněným volným hráčem poté, co jej Jets vykoupili z posledního roku jeho šestileté smlouvy na 35,7 milionu dolarů, kterou podepsal v říjnu 2018 s Vegas Golden Knights, poté si zahrál jednu sezónu ve Vancouveru a další tři ve Winnipegu.

V minulém ročníku odehrál za Jets 63 duelů, během kterých posbíral 14 kanadských bodů. Další bod zapsal v play off. Nyní se připravuje na svou 12 sezónu v NHL.

„Byl jsem ve finále Stanley Cupu s Vegas a vím, jak je to těžké. Ale neuvědomíte si, jak moc ho chcete, dokud nejste blízko tomu, abyste ho znovu vyhráli. Chci mít prostě šanci. To je vše, co si jako mladý kluk přejete. Šanci vyhrát Stanley Cup. A já už nemůžu být vděčnější, že ji na Floridě dostanu,“ přiznal Schmidt.

32letý zadák však ví, že si na Floridě musí svou pozici vybojovat. Prodloužení kontraktu o čtyři roky se dočkal obránce Dmitrij Kulikov, svou pozici má jistou také zkušený Aaron Ekblad, vycházející hvězdou je skvělý defenzivní obránce Gustav Forsling a na svou šanci čekají Tobias Bjornfot a Matt Kiersted. O pozici v sestavě se bude prát také Adam Boqvist, který s Floridou podepsal jednoletou smlouvu před pár dny.

„Když se dostanete do mistrovského týmu, hned vám projde hlavou, že musíte získat místo na soupisce. Takže teď se musím vrátit do módu, kdy se chci dostat do zápřahu, a to je to, co mě v přípravě motivovalo,“ popsal zkušený Američan. „Přicházím do týmu, který to dokázal, který vyhrál pohár. Musím to zúročit. Jako obhájci titulu to teď bude těžší. Ale co je opravdu důležité u mladého týmu se spoustou talentu, je snažit se mít stejný typ odhodlání, jaký oni měli celý minulý rok.“

Share on Google+