Scheifeleho oběť má novou smlouvu. Evans je nadšený ze setrvání v Montrealu

Montreal oznámil v uplynulých dnech prodloužení smlouvy s jedním ze svých útočníků. I nadále setrvá v klubu z Québecu pětadvacetiletý Jake Evans, jenž po podpisu kontraktu neskrýval své nadšení.

Loňský ročník si dozajista rodák zapamatuje.

Šlo o velký skok kupředu. Evans si dokázal vybojovat stabilní místo v kádru Canadiens a poprvé ve své kariéře strávil kompletní ročník v prvním týmu Montrealu. Dostal se do sedmačtyřiceti zápasů a odměnil se třinácti kanadskými body (10+3).

Bylo to jako jízda na horské dráze, ta méně příjemná zkušenost přišla ve vyřazovací části. V rámci druhého kola, v němž Habs narazili na Tryskáče z Winnipegu, se kanadský forvard zranil a sérii proti Jets nedohrál.

Ze hry jej vyřadil dosti diskutovaným a zbytečným hitem winnipežský Mark Scheifele. Stalo se tak v závěru prvního střetnutí mezi oběma mužstvy. Evans utrpěl otřes mozku, Scheifele byl naopak “odměněn“ čtyřzápasovou stopkou.

Útočník Montrealu se vrátil do sestavy trenéra Dominiqua Ducharma na poslední tři uzkání finálové bitvy proti Tampě Bay. Canadiens fantastickou jízdu vyřazovací části sice ziskem poháru nezavršili, nicméně i tak udělali na hokejovou veřejnost velký dojem.

A dojem udělal také Jake Evans, vedení Habs mu za odvedenou práci nabídli novou smlouvu na tři roky. Pětadvacetiletý Kanaďan si za tu dobu vydělá 5,1 milionu dolarů.

„Minulý týden jsem do toho šel s tím, že na sebe zase vsadím. Když ale přišla nabídka, nečekal jsem to. Je to hodně peněz, to bych si několik lez nazpátek ani nedokázal představit,“ vděčně řekl po podpisu kontraktu.

Když navíc hrajete na místě, které máte rádi, je domluva o to jednodušší. „Miluji tohle město, miluji tu hrát. Vyrůstal jsem blízko nich, byli pro mě jako bratři. Když jsem dostal tuhle smlouva, neváhal jsem a chtěl jsem ji mít co nejdříve podepsanou. Je to velká úleva vědět, kde budete v budoucnu,“ dodal.

