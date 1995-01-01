Schaefer hrdinou při obratu Islanders! Tampa si poradila v Utahu

3. listopadu 5:53Jan Šlapáček
Mimořádné vítězství si během dnešního hrací dne připsali na své konto hokejisté Islanders, kteří v samotném závěru otočili duel s Columbusem. Skvělou formu potvrdila Tampa, která vyhrála i na ledě Utahu.
Nikdy se nevzdávat. Tímto heslem se řídili hokejisté Islanders, kteří ještě na začátku 59. minuty prohrávali o jeden gól, nakonec ale vyhráli 3:2. Zasloužili se o to Matthew Schaefer a Simon Holmström, jejichž góly od sebe dělilo devětadvacet sekund. Columbus bude chtít tento závěr zápasu rychle hodit za hlavu.
Po slabším vstupu do sezóny se do skvělé formy dostává Tampa, která zvládla těžký zápas na ledě Utahu a vyhrála v pátém utkání v řadě. První hvězdou duelu byl vyhlášen Jake Guentzel, který v 53. minutě vstřelil rozhodující gól.
Bodovat v noci dokázalo i Calgary. Na ledě Philadelphie si na dřívější časy vzpomněl útočník Jonathan Huberdeau, který se prosadil hned dvakrát a pomohl Flames k těsné výhře 2:1.
Utah Mammoth - Tampa Bay Lightning
2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky
6. Crouse (Cole), 43. Yamamoto (Cole) – 16. Gourde (Lilleberg, Girgensons), 23. Cirelli (Guentzel, Hedman), 53. Guentzel, 60. Hagel (McDonagh).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 16 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 58:47
Jonas Johansson (TBL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Karel Vejmelka (UTA) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 58:47
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:27
Tři hvězdy utkání
1. Jake Guentzel (TBL) - 1+1
2. Kailer Yamamoto (UTA) - 1+0
3. Anthony Cirelli (TBL) - 1+0
New York Islanders - Columbus Blue Jackets
3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Branky a nahrávky
6. Schaefer (Horvat, Palmieri), 59. Schaefer, 60. Holmström (Lee, Pageau) – 36. Miles Wood (Fantilli, Jenner), 53. Mateychuk (Marčenko, Monahan).
Statistika
Střely na bránu: 39 – 22 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:46
Elvis Merzļikins (CBJ) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:22
David Rittich (NYI) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:46
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Schaefer (NYI) - 2+0
2. Simon Holmström (NYI) - 1+0
3. Elvis Merzļikins (CBJ) - 36 zákroků
Philadelphia Flyers - Calgary Flames
1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky
55. Konecny (Cates) – 23. Huberdeau (Šarangovič, Pachal), 48. Huberdeau (Weegar, Hanley).
Statistika
Střely na bránu: 18 – 21 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Alexej Kolosov (PHI) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:12
Dustin Wolf (CGY) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:20
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:45
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:44
Tři hvězdy utkání
1. Jonathan Huberdeau (CGY) - 2+0
2. Dustin Wolf (CGY) - 17 zákroků
3. Travis Konecny (PHI) - 1+0
Anaheim Ducks - New Jersey Devils
4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
5. Sennecke (C. Gauthier, Poehling), 15. Vatrano (LaCombe), 22. C. Gauthier (Trouba, Sennecke), 59. Kreider (Leo Carlsson, Minťukov) – 48. J. Hughes (Mercer, Meier).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00
Jake Allen (NJD) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:22
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:41
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:07
Tři hvězdy utkání
1. Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků
2. Beckett Sennecke (ANA) – 1+1
3. Cutter Gauthier (ANA) – 1+1
San Jose Sharks - Detroit Red Wings
2:3sn. (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
41. J. Skinner (Kurashev, Orlov), 57. S. Dickinson (W. Smith, Giles) – 39. Raymond (Sandin-Pellikka, Larkin), 51. Seider (Edvinsson, DeBrincat), rozh. náj. J. van Riemsdyk.
Statistika
Střely na bránu: 18 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 65:00
Cam Talbot (DET) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 64:52
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Moritz Seider (DET) – 1+0
2. Sam Dickinson (SJS) – 1+0
3. Alex Nedeljkovic (SJS) – 29 zákroků
