Sázka na veterána. Na lavičku Kings prý míří Peter Laviolette!

9. června 10:30Jiří Lacina
Ještě to není úplně oficiální, nicméně tu zprávu přinesla největší média v Los Angeles, dokonce s odvoláním na agenturu AP. Právě Associated Press měl „dobře informovaný zdroj“ oznámit, že o příštím trenérovi Los Angeles Kings je rozhodnuto.
Měl by jím být Peter Laviolette.
Na lavičce má skončit D.J. Smith, který v březnu nahradil vyhozeného Jima Hillera. Mužstvo má převzít vítěz Stanley Cupu 2006 Peter Laviolette, který tím rozepíše svou sedmou kapitolu v NHL. Aktuálně jednašedesátiletý trenérský veterán začínal s head coachingem v roce 2001 u Islanders, pak působil v Carolině, Philadelphii, Nashvillu, Washingtonu a NY Rangers.
Na Manhattanu byl propuštěn v dubnu 2025. V jedenácti z posledních čtrnácti sezón, kdy trénoval, dovedl svůj tým do play off. Vedle poháru s Carolinou dokázal dovést Flyers (2010) i Predators (2017) do finále Stanley Cupu. 1594 odkoučovaných zápasů v NHL je devátý nejvyšší zápis v historii.
Kings převezme v okamžiku, kdy se musí vypořádat s odchodem dlouholetého lídra Anžeho Kopitara. Posledních pět let sice Králové hráli play off, pokaždé ale vypadli v prvním kole (z toho čtyřikrát s Edmontonem). V sedmi sezónách 2014-21 play off pětkrát vůbec nehráli. Jinými slovy, od roku 2014, kdy Los Angeles vyšplhalo až na hokejový Everest, nevyhrálo ani jednu sérii play off.
Laviolette je znám filosofií agresivních útočných výpadů. Vedení klubu tedy očekává, že změní orientaci týmu, který se poslední roky soustředil spíš na pečlivou defenzivu. S 225 vstřelenými góly bylo Los Angeles loni až 29. v NHL, což byla nejnižší potence mezi účastníky play off.
Místo klubové legendy Kopitara bude mít Laviolette k ruce ruského šikulu Artěmije Panarina, který loni dohrál na západě sezónu s bilancí 27 bodů (9+18) ve 26 zápasech.