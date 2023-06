Satisfakce za zradu? Legenda Modrokabátníků sahá po třetím Stanley Cupu

Když ho Králové z Los Angeles v březnu vytrejdovali, byl Jonathan Quick v šoku. "Vůbec jsem to nečekal," prohodil. Těžko vydýchával rozhořčení z toho, jak se k němu kalifornský klub, kde chytal celou kariéru a jemuž dvakrát výrazně pomohl ke stříbrnému poháru, zachoval. Quick se náhle ocitl na soupisce Columbusu, Blue Jackets ale v sezoně už o nic nešlo a vyhlídky sedmatřicetiletého Američana byly hodně neveselé. Prohry a příděly gólů. Pak se ovšem ozvali Golden Knights.

Modrý kabát nikdy neoblékl.

Quick se podruhé stěhoval prakticky okamžitě. Vegas totiž shánělo výpomoc v gólmanské nouzi. A ukázalo na Quicka.

Internet okamžitě zaplavily vtipy o tom, že byla vyměněna columbuská legenda. Dokonce i oficiální twitter Blue Jackets takový žert vytáhl.

Jde o oblíbený žánr, tato satira se ve sportovním světě objevuje často. Prakticky kdykoliv, kdy sportovec rychle změní působiště a odejde z organizace, jíž patřil třeba jen pár hodin a jen na papíře.

Quick je každopádně mnohem víc než jen žijící ikonou Modrých kabátů. Když konverzace fanoušků zvážní, řeč přijde na to, že se jedná o jednoho z nejúspěšnějších amerických gólmanů v dějinách NHL.

Po přestupu, který ho zavedl do "města hříchu", odčapal pár zápasů, načež přijal pro play-off roli mentora. A po zranění Laurenta Brossoita i pozici dvojky za Adinem Hillem.

I kvůli svých zkušenostem a vůdčím kvalitám byl pro Zlaté rytíře lákavým terčem.

Věděli, že v něm nezískají toho fantoma z roku 2012, co získal Conn Smythe Trophy a sahal i po Vezině. Ale někoho, kdo v případě potřeby stále umí mezi třemi tyčemi zaskočit a zároveň mnoho cenného předá mladším parťákům.

„Quickie“ je známý svou otevřeností, ostatně svými texty o tom, jak se chytá v NHL, kdysi oslovil širokou hokejovou veřejnost.

"Je to jeden z našich nejpracovitějších borců. Ostatní svým přístupem strhává, inspiruje je. Chce zůstat co nejlépe připravený pro případ, že bychom ho potřebovali na ledě," pochvaluje si vegaský kouč Bruce Cassidy.

"Je to úžasný spoluhráč, ze kterého sálá soutěživost. Občas, vždy v tu pravou chvíli, si bere v kabině slovo. A řekne přesně to, co potřebujeme slyšet. Je velkým přínosem i pro naše brankáře," přidává chválu Brayden McNabb.

Zadák, co se s Quickem zná už ze společného angažmá u Kings.

"Byl to povedený krok, že jsme ho přivedli," pochvaluje si také Hill, že má vedle sebe ostříleného rádce.

Cassidy připomněl, že Quick svými výkony pomohl Vegas k prvnímu fleku v Pacifické divizi. Divizi, kde dlouhé roky lapal puky za Los Angeles. Na rozdíl od bývalých parťáků teď nemá po sezoně a už fakt, došel v play-off tak daleko, ho hřeje u srdce.

"Je to paráda si zase jednou protáhnout ročník až do června. Vážím si, že se mi to poštěstilo a saháme po Stanley Cupu." Co začalo zradou, může pro sedmatřicetiletého rodáka z Milfordu skončit nečekaným triumfem.

Třikrát hokejový grál žádný z jeho maskovaných krajanů nedobyl. Quick může být první, legendou je ovšem už teď. A to, dovolte tu nadsázku, nejen Columbusu.

