Šapovaliv upoutal na kempu Vegas. Má všechno, libují si Rytíři

Za sebou má parádní ročník, ale vyhlídky trochu zamlžené. Proč? Matyáš Šapovaliv totiž patří organizaci Vegas, která jde po dalším poháru. Cesta do sestavy tak není vůbec lehká. To však neznamená, že je nemožná.

Šapovaliv minulý měsíc přistoupil k rozvojovému kempu Vegas Golden Knights jednoduše. Bral to jako další příležitost, jak rozvíjet nejen své hokejové dovednosti.

Devatenáctiletý nadějný centr řekl, že ho vnímá jako vstupní bránu do profesionálního hokeje.

"Pořád se to něco dozvídám: jak jíst, jak vařit, jak žít," řekl Šapovaliv, kterého si Golden Knights vybrali ve druhém kole loňského draftu, pro oficiální ligový web.

Kromě poznávání profesionálního životního stylu to ale Šapovaliv bral jako příležitost předvést své dovednosti a vybudovat si vztahy s budoucími spoluhráči.

"Je příjemné setkat se s ostatními kluky," řekl. "Máme tu dva zápasy, takže můžeme ukázat své dovednosti trenérům i všem ostatním. Moc se mi tu líbí."

A co na to klub? Tamní skauty a trenéry zaujala jeho hra dopředu, nicméně o to víc si cenili zodpovědné hry v obraně a poctivého vracení.

"Má tak nějak všechno," řekl ředitel rozvoje hráčů Golden Knights Wil Nichol. "Jeho bruslení se zlepšilo. A uvědomil si, že se musí mnohem víc hýbat, což dělá teď důsledně. V jeho hře došlo k velkému pokroku, ale má také spoustu věcí, na kterých může zapracovat."

Šapovaliv zažil vydařenou sezonu, když v dresu Saginaw v Ontario Hockey League nasbíral v 61 zápasech 56 bodů (27 gólů a 29 asistencí), což mu stačilo na druhé místo v týmu, a se 17 body (8 gólů a 9 asistencí) v 11 zápasech play off byl v týmu nejlepší.

Na MS juniorů v sedmi zápasech zaznamenal sedm asistencí. Patřil mezi lídry českého týmu, který došel až do finále. Právě tento výkon v zámoří zaujal.

„Měl skvělý rok," řekl Nichol. "Na mistrovství světa juniorů byl vynikající. Spousta lidí si neuvědomila, že nastupoval proti nejlepší lajně každého týmu včetně Kanady. Dařilo se mu je nejen zastavovat, ale také přidal ofenzivní nadstavbu. S jeho sezonou jsme spokojení.“

