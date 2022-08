Sandin na rozcestí. Jednání nevedou nikam, říká agent

Ztratit tak nadějného beka by pro Toronto rozhodně nebylo dobré. Jednání s Rasmusem Sandinem, který je momentálně bez smlouvy, se však nikam neposouvají, nad jeho budoucností tak visí velký otazník. Klidně se může stát, že změní působiště.

Dvaadvacetiletý Sandin má po nováčkovském kontraktu a jakožto chráněný volný hráč zálusk na nový a lepší. Není se co divit, v minulé sezoně odehrál přes padesát zápasů, jeho bodová produkce také nebyla vůbec špatná.

Mohlo by se zdát, že Maple Leafs si ho budou chtít pojistit co nejdříve, aby se vyhnuli nepříjemným protahovačkám a případnému dramatu. Opak je ale pravdou, dle Sandinových zástupců je dohoda v nedohlednu.

„Jednání nikam nevedou,“ svěřil se Lewis Gross, Sandinův agent, webu Sportsnet. „Proč to stojí? Na to nedokážu odpovědět. Prostě se to nikam nepohnulo.“

Do tréninkového kempu už moc času nezbývá, i přes to ale Gross řekl, že odpovědět na to, jestli by Sandin do kempu naskočil i bez smlouvy, je příliš brzy.

Sandinovi byl údajně nabídnut podobný kontrakt, který podepsal Timothy Liljegren, tedy dva roky a 2,8 milionů. Na to ale mladý obránce nekývnul.

Maple Leafs alespoň může těšit, že pozici na levé straně obrany mají pokrytou. Jedničkou je Morgan Rielly, své místo má také Jake Muzzin a hrát bude chtít také Mark Giordano. I tak by ale bylo vzhledem k budoucnosti pošetilé se Sandina zbavovat. Ví to i šéf Maple Leafs Kyle Dubas.

„Je výrazně mladší než zbytek naší obrany. Potřebujeme, aby pokračoval ve svých kariérních krocích,“ říkal Dubas na letošním draftu. „Rasmus potřebuje zůstat zdravý, poskytneme mu vše proto, abychom mu k tomu pomohli. On i Timothy (Liljregren) jsou velkou součástí naší budoucnosti.“

