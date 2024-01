Šance pro Vladaře? Calgary je ochotno prodat Markströma

Calgary bude jedním z nejrušnějších týmů před posledním přestupovým dnem. Několik hráčů, včetně Eliase Lindholma, Noaha Hanifina a Chrise Taneva, se 1. července stane nechráněnými volnými hráči, a tak bude generální Flames Craig Conroy mezi kolegy velmi populární. Nicméně začíná se hovořit o mnohem větší rybě.

Flames jsou v zajímavé situaci. Zdá se, že jsou ochotni prodat některá svá aktiva, nicméně prý také zkoumají trh s hráči, kteří jsou pod smlouvou. Chtějí prodávat, ale i nakoupit. Pokud by získal takové hráče, tak by je prý mohl poslat ihned o dům dál. Ale na to je ještě brzy.

Týmy nevolají do Calgary jen proto, aby se zajímaly o hlavní jména v čele s Lindholmem. Conroy se prý nebude zdráhat přijít o některé své hráče, kteří mají kontrakt, a to včetně brankáře Jacoba Markströma.

Markström má ještě dva roky platnou smlouvu, která obsahuje klauzuli o nevyměnitelnosti a jejíž roční hodnota je ve výši 6 milionů dolarů. Na konci ledna už mu ale bude 34 let. Nic není na spadnutí, ale nejméně dva kluby se zajímaly o jeho dostupnost a podle informací portálu The Fourth Period by Flames uvažovali o jeho výměně, pokud by se objevila správná nabídka.

Conroy však doposud neoslovil Markströma ani jeho agenta Pata Morrise ohledně možnosti vzdát se zmíněné klauzule. Prý se tak stane pouze v případě, že Flames obdrží nabídku, kterou budou považovat za přijatelnou. Objevují se názory, že Markström by uvažoval o výměně ke kandidátovi na titul, což je vzhledem k jeho věku přirozené.

Přestup Markströma by byl pro Flames velkým krokem a ten, kdo ho získá, by musel věřit, že bude výrazným vylepšením oproti jejich současnému tandemu. V dosavadním průběhu sezony byly jeho výkony nahoru dolů, i když v posledních sedmi startech se mu dařilo o poznání lépe – hovoří o tom bilance 4-3-0 s jedním čistým kontem a úspěšností zákroků 93,5 %.

Je asi předčasné spekulovat o tom, co by Flames za Markströma požadovali. Možností samozřejmě je, že Flames by byli ochotni ponechat si část smlouvy, aby maximalizovali protihodnotu.

Obchodní sezona je za rohem a po výměně mezi Anaheimem a Philadelphií je možné cokoliv. Třeba se tak naskytne šance pro Dana Vladaře, kterému by zmizel největší konkurent.

