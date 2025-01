Šance pro české beky? Hořká výhra Minnesoty přinesla ztrátu lídra obrany

Pokud si přejete vykročit do nového roku tou správnou nohou, Minnesotě vyšel tento krok jen částečně. Wild se rozloučili s rokem 2024 výhrou 5:3 nad Nashvillem, ztratili přitom ale kapitána.

Hrdinou utkání byl Rakušan Marco Rossi, vyhlášený za tři body (2+1) první hvězdou večera. Wild vyhráli třetí ze čtyř posledních duelů. Blýskl se také brankář Filip Gustavsson, který předvedl letošní maximum 43 úspěšných zákroků.

„V minulém zápase jsme trefili dvě nebo tři tyče, teď to vyšlo. Přesilovky pomohly,“ řekl Mats Zuccarello ke třem využitým početním výhodám, z nichž jednu proměnil sám.

Náladu fanouškům domácích vzalo zranění ze druhé třetiny. Ztráta Jareda Spurgeona bude další výzvou pro tým, který se v této sezóně už potýkal s absencí několika klíčových hráčů.

Minnesota má už dva týdny na marodce obránce Jakea Middletona. Nyní přichází o Jareda Spurgeona, který nešťastně upadl po souboji s útočníkem Nashvillu Zacharym L’Heureuxem u zadního mantinelu. Kapitánovi Wild museli z ledu pomoct, nosítka ale nebyla třeba. L’Heureuxovo podražení nezůstalo bez trestu. Příliš horlivý borec se po pěti střídáních z utkání pakoval.



„Přesilovka nás dostala do zápasu. Využili jsme jejich nedisciplinovanosti,“ kvitoval trenér Minnesoty John Hynes.

Nikdo zatím zranění kapitána Minnesoty obšírněji nekomentoval, novináři ale spekulují, že návrat do hry může nějakou dobu trvat. „Doufám, že bude Spurge v pořádku. Hrál jsem s ním a jsme dobří kamarádi. Zach do toho šel tvrdě, je nešťastné, jak to dopadlo. Nemyslím si, že to byl záměr,“ komentoval událost trenér Nashvillu Andrew Brunette.

Jak Minnesota vyřeší mezery v obraně, ukáží nadcházející dny. Spurgeon je pravák. V Čechách doufáme v šanci pro Davida Jiříčka nebo Davida Špačka, kteří působí na farmě Wild v Iowě. Jiříček dal v posledním zápase proti Rockfordu gól, David Špaček na dvě branky nahrával a je se 14 body (3+11) v 29 zápasech nejproduktivnějším obráncem Wild v AHL.

