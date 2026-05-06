San Jose zvažuje výměnu druhé volby v draftu. Grier má na stole zajímavou nabídku

25. června 9:13Denisa Veselá
Sharks po velmi dobré sezoně dělí krůček od návratu do play off. Generální manažer Mike Grier navíc šokoval prohlášením, že se nebojí vyměnit druhou volbu v draftu za hotovou hvězdu, která týmu pomůže okamžitě.
San Jose Sharks zažili nevídaný herní vzestup, když se po loňském zisku 52 bodů zlepšili v uplynulé sezoně na 86 bodů a play off jim uteklo o pouhé čtyři body. Kvalitně rozjetou přestavbu kolem hvězdného Macklina Celebriniho může nyní vedení klubu posunout na další úroveň. Generální manažer Mike Grier před pátečním draftem v Buffalu otevřeně přiznal, že je připraven vyměnit druhou volbu ve výběru mladých talentů. V draftové loterii přitom Sharks poskočili na druhou pozici, přestože vstupovali do osudí až s devátou nejvyšší šancí.
V hokejovém zákulisí jde o poměrně velkou senzaci, neboť s takto vysokými volbami se v moderní historii NHL téměř neobchoduje. „Zhruba pět týmů projevuje o dvojku velmi konzistentní a vážný zájem. Dostali jsme pár legitimních nabídek, nad kterými jsme museli opravdu intenzivně přemýšlet. Jedna z nich je nesmírně zajímavá,“ potvrdil Grier s tím, že jednání budou před draftem gradovat.
Pokud si San Jose volbu ponechá, může ukázat na špičkové talenty jako Ivar Stenberg nebo Gavin McKenna. Grier se však nebojí zariskovat, pokud by protihodnotou získal elitního hráče v ideálním věku. „Musí to pro nás dávat smysl. Abychom se vzdali druhé volby, musíme získat hokejisty, kteří budou v naší sestavě dlouhou dobu. Velmi dobré mladé hráče, kteří jsou v rozvoji o něco dál než osmnáctiletí nováčci,“ vysvětlil klubovou filozofii. Hlavním cílem managementu zůstává posílení defenzivy.
Kromě druhé volby vlastní Sharks díky nedávné výměně Williama Eklunda do Ottawy také devátou pozici a celkově disponují třemi volbami v prvním kole. Podle insidera stanice TSN Chrise Johnstona má Grier v rukou obrovskou flexibilitu. „Sharks naslouchají ostatním. Aby ale na trejd přistoupili, požadují ekvivalent útočníka do první formace nebo obránce do elitního páru v nejlepších letech,“ upřesnil Johnston.
Zda k velké výměně dojde přímo na pódiu v KeyBank Center, nebo až po otevření trhu s volnými hráči, zůstává otázkou. Grier má však jasný cíl: „Máme teď před sebou pár měsíců na to, abychom náš tým udělali lepším, a přesně o to se budeme snažit.“