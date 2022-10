San Jose v Praze (ne)zklamalo. Proč Quinn nevyužil mladou krev?

Co si budeme, San Jose patří v současné době k horším týmům NHL. Už tři roky nepostoupilo do play-off, s velkou pravděpodobností se nedá očekávat velká změna ani letos.

Takže přestavba a větší využívání prospektů? V Praze to tak nevypadalo…

V létě se celá organizace vydala novým směrem, role generálního manažera se ujal bývalý útočník Mike Grier – první z generálních manažerů tmavé pleti v NHL. Krátce po svém jmenování do funkce měl před sebou náročný úkol: Jmenovat nového hlavního trenéra.

Tím se nakonec stal David Quinn, bývalý lodivod NY Rangers, který si prošel americkým mládežnickým programem nebo také štacemi v NCAA na Boston University, Northeastern University či University of Nebraska-Omaha. S jmenováním šestapadesátiletého kouče do funkce však u hokejové veřejnosti vyvstala jedna velká otázka.

Dokáže nový kouč správně využívat mladé útočníky?

Paradoxně Quinn, který s mladými hráči několik let úspěšně pracoval, měl totiž z nějakého důvodu problém řádně využívat, a hlavně rozvíjet, extrémně talentované prospekty u Rangers. Úplně spokojení s jeho velením nebyli třeba Filip Chytil, nebo Kaapo Kakko a hlavně Lias Andersson. Ostatně během semináře s trenéry v Praze se Quinn nechal slyšet, že jeden z jeho tehdejších svěřenců žádal o trejd, ale díky společné komunikací vše nakonec vyřešili.

Nelze říci, že by Quinn neuměl pracovat s mladými hráči. Vždyť za jeho velení získal třeba Adam Fox v mladém věku Norris Trophy, do NHL se prosadili Igor Šesťorkin nebo Ryan Lindgren. Zkrátka mu to ale z nějakého důvodu nešlapalo s útočníky.

Pro NY Post se pak mimo jiné David Quinn v minulosti velmi zajímavě vyjadřoval o vývoji mladých hráčů pro NHL.

„Někteří lidé si myslí, že development je o tom, že hodíte hráče na led a necháte ho hrát. Ale není to jen o icetimu a zkušenostech. Je to také o tom, že se hráč učí, co od něj budeme potřebovat. Třeba Filip Chytil si prošel fází, kdy hrál deset minut, protože si to prostě zasloužil. Přeci jen tak někomu něco nedáte zadarmo,“ vysvětloval tehdy ještě jako kouč Rangers a své slova následně upřesňoval.

„Mám v hlavě takové věci, kterými se u hráčů řídím. Když hráč udělá chybu, jednalo se o chybu se správným úmyslem, který zkrátka nezafungoval? Nebo ne? A je jeho pracovní morálka taková, jaká by měla být? Je jeho příprava taková, jaká by měla být? Práce trenérského týmu je v tomhle obrovsky důležitá, musíme jim dát najevo, co je přijatelné. To je součást jejich vývoje, aby si dokázali získat místo,“ líčil.

Po nějakém čase, kdy se po Davidu Quinnovi ujal velení Jezdců Gerard Gallant, se ale třeba Kaapo Kakko pro finské novináře možná až otevřeně rozpovídal o změně na lavičce Jezdců. „Po první chybě najednou hned nejste ve čtvrté lajně,“ líčila dvojka draftu 2019.

Proč ale vlastně musí fanoušci Sharks mít tak trochu strach?

V kádru totiž figurují dva extrémně talentovaní mladíci s ohromným ofenzivním potenciálem.

William Eklund a Thomas Bordeleau.

Švéd a Američan, oba ročníku narození 2002, se dostali do prvního týmu Sharks, s týmem vyrazili i do Evropy. Ale opravdu jen na trip. Fanoušci je měli šanci vidět pouze na otevřeném tréninku, příležitost v zápase nedostali ani proti Berlínu, ani proti Nashvillu. Místo nich dostali prostor jiní. A to si je trenérský štáb Sharks během kempu chválil, možná však pouze jako za odměnu vyrazili do Evropy.

A pak ihned po návratu do USA byli mladíci posláni na farmu. Podle trenéra Quinna jsou oba na NHL připraveni, co se de ofenzivy týče, nicméně problémy vidí jinde.

„Musí pokračovat ve svém vývoji a dělat věci, které po nich vyžadujeme, a které jim pomohou být úspěšnými hráči NHL,“ prohlásil David Quinn v Praze. „Jsme ale jinak celkem šťastní s jejich progresem. To, že nehrají není rozhodně vůbec proto, že by nebyli ve formě, nebo že bychom z nich byli zklamaní. NHL je náročná soutěž, pro mladé hráče je těžké jí hrát,“ dodal s tím, že mladíci musí pracovat hlavně na hře bez kotouče.

Pro Sharks je extrémně důležité, aby z Williama Eklunda a Thomase Bordeleaua vyrostli klíčoví hráči týmu. I proto s nimi v tuhle chvíli nakládá trenérský štáb možná až extrémně opatrně.

V budoucnu se to může vyplatit. Nebo ne?

