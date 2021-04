San Jose se zvedá a myslí na play-off. Spolehnout se může i na odepisovaného gólmana

Závěr sezony se pomalu blíží a pomalu se rýsují zajímavé souboje o postup do vyřazovací části, která je vrcholem sezony pro každý tým. Jedním z nich by mohli být i Žraloci ze San Jose, byť to tak dlouho nevypadalo.

Sharks se na začátku sezony trápili. Tým pokračoval ve svém loňském tažení, kdy se z každoročního favorita minimálně na postup do play-off stal celek ze spodku tabulky. Teď jsou ale vyhlídky fanoušků i klubů pozitivnější.

Před Žraloky je ale stále dlouhá cesta. Mužstvo z Kalifornie je aktuálně na šestém místě v Západní divizi, na dohled ale má postupovou čtyřku. Poslední vstupenku do vyřazovací části v tuto chvíli drží Arizona, na kterou svěřenci Boba Boughnera ztrácí jeden bod. Mezi nimi je ještě St. Louis, které má se San Jose shodně osmatřicet bodů.

Momentální forma vzbuzuje ve fanoušcích klubu naději. Sharks vyhráli poslední čtyři zápasy, když dvakrát vyzráli na Minnesotu a dvakrát si poradili s rivalem z Los Angeles. Vedení může těšit zlepšení na všech postech.

Začněme útokem. Trenérský štáb dokázal poskládat konkurenceschopnou sestavu, ve které našli klíčoví hráči své místo. Vyčnívají především dvě útočné formace – elitní letka s Kanem, Couturem a Labancem, a druhá produktivní lajna s českým útočníkem Tomášem Hertlem, Lotyšem Balcersem a Švýcarem Meierem.

Začíná si sedat také defenzíva. Luxusně placení a často kritizovaní zadáci našli své ideální partnery. Burns se výborně doplňuje s mladým Ferrarem, Karlsson sbírá body vedle ruského nováčka Knyžova a Radim Šimek zapadl po bok Marca-Edouarda Vlasica.

Nejcitelnější zlepšení lze ale poslední zápasy pozorovat hlavně mezi třemi tyčemi. V jednu chvíli přebral pozici jedničky Devan Dubnyk, předsezonní akvizice z Minnesoty. Vypadá to, že přesně tohle potřeboval Martin Jones – konkurenceschopného kolegu do brankoviště.

O Martinu Jonesovi toho bylo napsáno mnoho. Přeplacená nejistota je asi nejlepším krátkým shrnutím, jak na něj hokejová veřejnost nahlížela. San Jose dlouho scházel gólman a teď, když v posledních zápasech ukázal své kvality jde vidět, jak moc to pro tým znamená.

Jednatřicetiletý Kanaďan ovšem stále nepatří mezi elitu ligy a je jasné, že pár vlaštovek sezonu nedělá, každopádně v Kalifornii potřebují na těchto maličkostech stavět. Jones se svými výkony konečně dostal alespoň nad 90% úspěšnost zákroků a proti svému bývalému celku z Los Angeles si navíc připsal první čisté konto tohoto ročníku.

„Vyhrávat je sranda. Hrajeme o hodně lépe jako tým. Myslím, že kluci se cítí lépe v našem systému, do kterého zapadli. Hrajeme o moc lépe a také mi to dost usnadňuje práci,“ řekl Jones po výhře 3:0 nad Kings.

Blíží se fáze sezony, kdy se doopravdy ukáže, zda Jones našel ztracenou formu, nebo i nadále bude představovat velký otazník v brance Sharks.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+