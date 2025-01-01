San Jose přebírá velký kontrakt. Žraloci tím pomohli Philadelphii

6. října 12:00David Zlomek
San Jose Sharks provedli v neděli krok, který jim nepřidá body na ledě, ale může jim pomoci s platovým stropem. Generální manažer Mike Grier oznámil, že klub získal obránce Ryana Ellise a podmíněnou volbu v šestém kole draftu 2026 z Philadelphie výměnou za útočníka Carla Grundströma a obránce Artema Guryeva. Sharks obdrží tu dřívější volbu ze dvou šestých kol, která Flyers vlastní (své a z Columbusu).
Ellis (34) neodehrál jediný zápas od listopadu 2021 kvůli vážnému zranění pánve, které je považováno za kariéru ohrožující (a v jeho případě dle všeho ukončující). Přesto je stále pod smlouvou, jeho osmiletý kontrakt v hodnotě 50 milionů dolarů běží až do roku 2027 a zatěžuje platový strop částkou 6,25 milionu dolarů ročně. San Jose ho téměř jistě umístí na listinu dlouhodobě zraněných hráčů (LTIR), aby získalo flexibilitu.
Flyers tímto tahem uzavřeli nešťastnou kapitolu. Ellis přišel do Philadelphie v létě 2021 z Nashvillu jako posila do první obrany a očekávaný lídr přesilovek. Místo toho odehrál pouze čtyři zápasy a od té doby se kvůli vleklým zdravotním problémům už na led nevrátil. Přitom v dresu Predators patřil k elitním ofenzivním bekům NHL, má na kontě 566 utkání, 76 gólů a 275 bodů.
Do Philadelphie naopak míří Carl Grundström (27), který loni v San Jose nastoupil do 56 zápasů a zapsal devět bodů (3+6). Má před sebou druhý rok dvouleté smlouvy na 1,8 milionu dolarů ročně. Artem Guryev (22), draftovaný Sharks v roce 2021, strávil minulou sezonu mezi AHL a ECHL a zatím se na NHL nepodíval.
Pro Sharks jde hlavně o finanční tah, přebírají dlouhý hráče, který už pravděpodobně nikdy nenastoupí, a za to dostávají draftový výběr. Flyers se naopak zbavili jedné z největších zátěží své soupisky a mohou volněji hospodařit s platovým stropem.
