San Jose aneb přestavba není na pořadu dne

Pamatujete si z hodiny dějepisu památnou větu Jana Lucemburského: "Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!"? Tato slova přesně vystihují postoj Žraloků k přestavbě. Po každé sezoně, která pravidelně končí fiaskem, fanoušci slyší ze všech stran, že přijde zlepšení a další ročník bude zlomový. Přestavba přece není vůbec potřeba. Další a další sezonu však přichází setkání s paní realitou. Jak to dopadne letos?

Žraloci už v NHL dlouho nepředstavují krvelačného predátora. Zub času prostě nejste schopni zastavit a časem se dostanete do bodu, kdy nezbývá nic jiného než tým přestavět. O tom však vedení proslulého klubu nechce ani slyšet a dělá vše proto, aby tuto nepříjemnou záležitost oddálilo co možná nejvíc. Zatím se však tato strategie bortí jako domeček z karet vedle otevřeného okna při podzimním nečase. A nabízí se tedy otázka, jestli Sharks nakonec tímto způsobem ještě více neprodlouží čekání na dobu, kdy budou zase konkurenceschopní vysoce postaveným celkům nejprestižnější ligy světa?

Sezona 2015/2016, kdy v SAP Center bojoval hvězdný tým o Stanley Cup a nakonec v tuhé bitvě podlehl Tučňákům vedeným v té době ještě ani ne třicetiletým Sidneym Crosbym, by se v dnešní době dala nazvat filmem pro pamětníky. Ve světě sportu prostě běží čas jinak. San Jose naposledy prošlo do vyřazovacích bojů v ročníku 2018/2019. Ano, tak dlouho už trvá půst celku ze slunné Kalifornie.

A co se vlastně dělo v těchto letech? Žraloci brzy přišli o naději na účast ve vyřazovacích bojích, jelikož jejich ztráta na divokou kartu představovala propastnou hodnotu, a tak se sezona sporadicky dohrávala. Vždy s nadějí zářných zítřků v příštím roce. Zázrak ale stále nepřichází a je to stále stejná omílaná písnička.

Současná situace? San Jose se snaží udržet kontakt v Pacifické divizi, ale spíše to vypadá, že se svými konkurenty neudrží krok. Tým táhne živou vodou politý Erik Karlsson, který znovu patří k nejlepším obráncům soutěže a po dvou letech, kdy na své poměry bodově strádal, ukazuje všem, že na to stále ještě má. To je ale jen jedna vlaštovka. A jak se obecně ví, tak ta jaro nedělá.

Brankoviště, kde Sharks vždy tlačila bota, stárne. Naděje se vkládají do ostříleného Jamese Reimera, jelikož Kaapo Kähkönen se zatím nepotkal s formou z minulého ročníku.

Zadní řady San Jose zatím vůbec nestíhají. Kromě švédské legendy a Jaycoba Megny jsou ve statistice +/- všichni v záporných číslech a produktivita také velmi pokulhává. Navíc vysoké kontrakty u Erika Karlssona a Marca-Edouarda Vlasica znemožňují posílení kádru, jelikož platový strop je neúprosný.

V útočných řadách se spoléhá na dvojici Hertl – Meier a na příspěvky veterána Logana Couturea. Poslední jmenovaný je však u spousty inkasovaných branek, což jeho produktivitu výrazně zastiňuje. Samozřejmě, že se snaží držet krok i hráči typu Alexandr Barabanov, ale pokud chcete do vyřazovací části, tak vám toto prostě nestačí. Zvláště v kádru, jehož věkový průměr je hrozivých 27,85 let, potřebujete, aby většina předváděla nadstandard. To se však neděje.

Problém je i v draftové politice. Začněme například u již zmíněné sezony 2015/2016, kdy tým Sharks došel do finále, kde však stříbrný grál nevybojoval. Pochopitelně, že v tomto roce tým nedraftoval v prvním kole, jelikož aby se dostal v play-off co nejdál, musel něco obětovat. Tak už to prostě chodí. Na následné "aukci" talentů už se ale volba Žraloků vešla do top 31. Vedení ukázalo na Joshe Norrise, který už však hraje v Ottawě. Tam zamířil jako součást výměny za Erika Karlssona.

Žraloci neměli svou první volbu ani na draftu 2019 a přišli i o německou hvězdičku Tima Stützleho, jelikož z jejich pozice opět těžili Senátoři a San Jose mířilo na pódium až na samém závěru první rundy. Tým draftoval později i na posledním výběru talentů, kdy z jeho desáté pozice volila Arizona a celek z Kalifornie šel na řadu až jako sedmadvacátý.

No, co si budeme nalhávat, Sharks čeká ještě velmi dlouhá cesta, která mohla být mnohem kratší, kdyby se věci dali do pohybu dříve a tým neustále neoddaloval překopání mužstva, které se mílovými kroky blíží.

Zatím se parta okolo Tomáše Hertla zuby nehty snaží udržet v blízkosti divoké karty. Bude to však nakonec stačit? A co se bude dít v dalších letech?

