Samsonov je zpět. Byla to pořádná facka, vrací se k vyřazení z týmu

Na konci kalendářního roku plnil titulky novin. Bohužel v negativním světle. Ilja Samsonov se v celé sezoně ohromně trápí, vše vyvrcholilo odsunutím ruského brankáře mimo první tým. Teď je ale zpět a odhodlán vše hodit za hlavu.

"Člověk je smutný," řekl šestadvacetiletý brankář. "Ale je to signál pro váš mozek a tělo. Člověče, probuď se! Musíš se vrátit do formy a pracovat tak tvrdě, jak jen to jde. Pořád zůstávám pozitivní."

Samsonov nehrál od 29. prosince, kdy při prohře s Columbusem Blue Jackets v prodloužení inkasoval šest gólů z 21 střel. Jeho procentuální úspěšnost zákroků 86,4 je na 63. místě z 64 brankářů, kteří odehráli alespoň 10 zápasů. "V hlavě jsem připraven," hlásí ale.

Bude to však Martin Jones, kdo ve čtvrtek nastoupil proti New York Islanders k šestému utkání v řadě. Čtyřiatřicetiletý gólman chytá dobře, ale je nevyhnutelné, že dostane volno. O víkendu čeká Leafs rozhodnutí, proti komu to bude – v sobotu hrají proti Coloradu a v neděli proti Detroitu.

Ať to bude proti komukoliv, Rusovi je to jedno. Zatím si užívá, že je zpět u Leafs. "Neuvěřitelné," řekl. "Sedm dní mimo je dlouhá doba. Šatna je vaše druhá rodina. Jsem rád, že všechny vidím."

Ráda je i kabina, kam Samsonov prostě patří. "Jsem s ním rád," řekl obránce Mark Giordano. "Má k sobě dobrý přístup. A v letadle se u karet pořádně nasmějeme.“

"Ilja je sžitý s partou," dodal hlavní trenér Sheldon Keefe. Samsonov byl na dobrovolném rozbruslení Toronta na ledě první a odcházel jako poslední. "Dře tam jako kůň," řekl Giordano. "Víme, že se vrátí do hry. Až se tak stane, musíme mu pomoct."

Samsonov kromě toho hraje i o sebe. V létě mu končí smlouva a bude nechráněným volným hráčem. Laso pravděpodobně dostane, otázkou je, s jakým finančním ohodnocením.

