Sakic zase vládcem Colorada! Přebírá kormidlo po odcházejícím manažerovi

3. června 14:00David Zlomek
Chris MacFarland opouští pozici generálního manažera Colorado Avalanche a stěhuje se do Tennessee, kde bude působit jako prezident hokejových operací a generální manažer Nashville Predators. V organizaci Predátorů nahradí legendárního Barryho Trotze, který již dříve oznámil odchod do důchodu a nově se přesune do role poradce.
Majitel a většinový vlastník Nashvillu Bill Haslam neskrýval po úspěšném lovu obrovské nadšení. „Nemůžeme být spokojenější s tím, že se Chris rozhodl připojit k organizaci Predators a vést naši skupinu hokejových operací,“ uvedl Haslam v oficiálním prohlášení. „Provedli jsme vyčerpávající hledání a setkali se s několika velmi kvalifikovanými kandidáty, ale celou dobu jsme doufali, že budeme moci mluvit právě s Chrisem. Ukázalo se, že je pro nás naprosto ideální volbou.“
Odchod uznávaného funkcionáře proběhl v naprostém míru. Viceprezident společnosti Kroenke Sports & Entertainment Josh Kroenke potvrdil, že klub dal k vyjednávání svolení. „Chris měl zásadní podíl na našem úspěchu v uplynulém desetiletí a byl klíčovou součástí našeho zisku Stanley Cupu v roce 2022,“ poděkoval Kroenke odcházejícímu manažerovi. „Pro něj to byla příležitost převzít větší roli v Nashvillu a zároveň být blíže své rodině. Přejeme jemu i jeho rodině v Nashvillu jen to nejlepší.“
Nastálé bezvládí v Coloradu vyřešilo vedení bleskově a sáhlo po osvědčené klubové ikoně. Do manažerského křesla se totiž vrací současný prezident klubu a člen Hokejové síně slávy Joe Sakic „Joe se znovu ujme povinností GM pro dohlednou dobu, a to včetně draftu a začátku nového ligového roku,“ oznámil Kroenke.
Před staronovým šéfem Avalanche teď leží několik velkých otazníků, přičemž tím nejvýraznějším je pozice hlavního trenéra Jareda Bednara. Historicky nejúspěšnější kouč organizace sice dovedl tým devětkrát v řadě do play-off, ale nyní vstupuje do posledního roku své stávající smlouvy.