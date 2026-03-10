Sága Nemec nekončí. Boston ostrouhal, ale Devils v létě chystají velké věci

9. března 12:00David Zlomek
Uzávěrka přestupů je sice definitivně za námi, ale sága kolem slovenského obránce Šimona Nemce v New Jersey Devils rozhodně nekončí. Ba naopak, po deadlinu nabírá celá situace mnohem jasnější, i když pro samotného hráče dost nekompromisní obrysy. Přestože se v posledních týdnech vyrojilo obrovské množství spekulací a uznávaný insider Pierre LeBrun potvrzoval, že generální manažer Tom Fitzgerald pozorně naslouchá nabídkám, dvaadvacetiletý talent nakonec dres nezměnil.
Nejvíce se mluvilo o eminentním zájmu Bostonu Bruins, kteří zoufale hledali pravorukého beka do elitní čtyřky. „Vím, že Bruins a Devils spolu mluvili, a tihle dva jsou rozhodně hráči, které by Sweeney chtěl,“ potvrdil důvěryhodný zdroj ze zákulisí NHL pro portál RG.org, přičemž narážel na Nemce a jeho urostlého spoluhráče Johnathana Kovacevice. Devils ale nechtěli prodávat jen z pouhého zoufalství. Jejich jasným cílem bylo, a stále je, získat úderné křídlo do prvních dvou formací.
Slovenský obránce tak zůstává v Newarku, kde ho ovšem čeká mimořádně složité léto. Na jedné straně ofenzivně ožil a s bilancí devíti gólů a dvanácti asistencí v 50 zápasech dávno překonal svá nováčkovská čísla. Na ledě tráví bezmála dvacet minut a hraje druhou přesilovku. Na straně druhé ale experti upozorňují na jeho obrovské mezery v defenzivě. K tomu je navíc na pravé straně obrany tvrdě zablokovaný za drahými veterány Brettem Pescem a Dougiem Hamiltonem.
Z pohledu byznysu je situace dvojky draftu z roku 2022 nezáviděníhodná. Po sezoně mu končí tříletý nováčkovský kontrakt a stane se chráněným volným hráčem bez práva přihlásit se k arbitráži. To znamená, že jeho vyjednávací pozice je vůči klubu téměř nulová, na což mladý Slovák možná zareagoval i nedávnou změnou agenta. Generální manažer Tom Fitzgerald si je své absolutní převahy u jednacího stolu velmi dobře vědom a dává to najevo hodně sebevědomým tónem.
„Určitě se dohodneme na smlouvě. Nemůže jít na arbitráž, nemá žádná práva,“ uvedl nekompromisně Fitzgerald po uzávěrce přestupů pro zámořské novináře. Zároveň ale odkryl karty ohledně toho, co se s Nemcem pravděpodobně stane v letních měsících. „Máme sedm obránců, vyřešit to bude můj cíl a možná tak, abychom získali křídlo do prvních dvou útoků. Ano, Šimon změnil agenta. Je to dobrý mladý obránce a je součástí naší organizace, až dokud jí prostě nebude,“ dodal šéf Devils.