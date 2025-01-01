Sága McTavish je u konce! Ducks si mladíka pojistili na dalších šest let

28. září 9:41Jakub Ťoupek
Dlouho očekávaný podpis omezeného volného hráče Masona McTavishe je konečně skutečností. Fanoušci Ducks si tak mohou oddechnout, jejich nejlepší střelec loňské sezóny podepsal kontrakt na 6 let s průměrným výdělkem 7 milionu dolarů.
McTavish a Ducks strávili většinu letní pauzy sporem o smlouvu, protože centr dokončil nováčkovský kontrakt a stal se omezeným volným hráčem. V sobotu ale tým oznámil, že podepsal s kanadským útočníkem smlouvu na šest let. Hodnota smlouvy činí 7 milionů dolarů ročně až do sezóny 2031-32.
Majitel zlaté medaile z MS juniorů zmeškal začátek tréninkového kempu Ducks kvůli nevyřešené situaci ohledně smlouvy a v době zahájení kempu trénoval s týmem Ottawa 67s v OHL. Dvaadvacetiletý centr zaznamenal v minulé sezóně v 76 zápasech 22 gólů a 52 bodů, což je jeho dosavadní kariérní maximum. V Anaheimu byl nejlepším střelcem a v bodování se umístil na druhém místě za Troyem Terrym.
Po odchodu Trevora Zegrase nyní McTavish vede mladý tým Ducks a v jeho páté sezóně v NHL se od něj očekává další pokrok. Vypracoval se jako tvůrce hry a útočník, který dokáže zahrát na obou stranách kluziště. Nyní by měl převzít otěže celé organizace a být v roli prvního centra.
Obě strany se již před časem shodly, že je preferována dlouhodobá dohoda. Nyní mladý Kanaďan vydělává stejně jako další ofenzivní tahouni týmu Troy Terry a Mikael Granlund. Anaheim má však ještě přes 13,5 milionu dolarů pod platovým stropem, důležitý rok však čeká celou obrannou skvadru. Prostor pro manévrování tak Pat Verbeek ještě má.
Generální manažer Ducks uvedl, že očekává, že se Anaheim v této sezóně dostane do play-off, poté co si loni na jaře před angažováním Quennevilla vylepšil o 21 bodů oproti sezóně předtím. Ducks také získali veterána Chrise Kreidera výměnou s Rangers a podepsali zkušeného střelce Mikaela Granlunda, kteří by jim k návratu mezi nejlepší měli pomoct.
S podpisem McTavishe tak zbývá na listině omezených hráčů z velkých jmen pouze Luke Hughes, který se s New Jersey stále na novém kontraktu nedomluvil.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.