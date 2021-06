Sága Hamilton se rozjíždí. Může jednat i s jinými týmy

Posezonní období znamená v NHL jediné. Spekulace, přestupy, dlouhé ságy. Jelikož už vypadla i Carolina, můžou se naplno rozhořet spekulace o tom, co bude s hvězdným obráncem Dougiem Hamiltonem. V průběhu sezony se o prodloužení nechtěl bavit, nyní zase vyšlo na povrch, že je mu umožněno jednat s dalšími týmy.

Obránce Hurricanes se může stát volným hráčem na konci července, kdy mu vyprší šestiletá smlouva na 34,5 milionů dolarů, kterou podepsal ještě v Calgary. Sedmadvacetiletý bek je pro Carolinu klíčový. A to nejen na ledě, kde se mu letos tradičně dařilo v útoku (10+32 v 55 utkáních), ale také v kabině.

Carolina se snažila Hamiltona přesvědčit k setrvání už v průběhu sezony. V té době se ale Hamilton nechtěl rozptylovat a nechal jednání na okurkovou sezonu.

„Nechávám to na mém agentovi. Užívám si to tu, hokej mi tu jde a mám tu spoustu kamarádů. Snad spolu budeme pokračovat,“ říkal ještě před týdnem.

Situace je teď ale úplně jiná. Dle včerejších informací od renomovaného novináře Elliotta Friedmana dala organizace Hurricanes Hamiltonovi povolení k tomu, aby jednal i s někým jiným než s nimi. Kdyby tak Carolina neučinila, měla by výsostné právo na jednání právě ona.

Co by to mohlo znamenat? Na první pohled to znamená, že chce Hamilton pryč. V takovém případě se nabízí možnost, které se v NHL volně přeloženo říká jako “podepiš a běž“. Carolina by Hamiltona podepsala tak, aby to vyhovovalo týmu, do kterého by byl vyměněn.

Spokojeny by tak byly všechny strany, protože by Hurricanes pochopitelně dostali něco na oplátku.

Druhou možností je, že se Hamilton pouze poohlédne po trhu a zjistí, kde by jakou smlouvu dostal. V případě, že by nebyl spokojen, mohl by klidně podepsat v Carolině.

Není pochyb o tom, že by se našla spousta zájemců. Na sociálních sítích se poměrně populární možností stala například Philadelphia.

Ta údajně cítí, že týmu chybí prvotřídní obránce. A nejlépe takový, který je pravák. Hamilton tyhle kritéria splňuje. Druhou věcí pochopitelně je, jestli by Flyers byli schopni poslat odpovídající nabídku.

Ať už skončí Hamilton kdekoliv, dostane pořádný balík.

