Sabres jsou zase tam, kde byli. Všichni jsou hladovější než my, lamentuje Dahlin

Je to jen šest zápasů v sezoně, ale trenér Lindy Ruff zatím není schopen opravit nefunkční Buffalo. A co se týče jeho hráčů? Pořád to samé. Sabres mají bilanci 1-4-1, naposledy prohráli 4:6 s Columbusem. A zvlášť první třetina byla velmi zlá.

Sabres se v ní v podstatě vůbec neukázali. Za prvních 10 minut se nedostali k jediné střele na bránu! Skóre 2:0 pro domácí bylo pro hosty ještě fajn.

„Je to o tom vyhrávat souboje. Je to soustředění se na drobné detaily, nebýt neopatrný,“ vyjmenovával útočník Alex Tuch. „Je to o tom, že tvrdě pracujete celé střídání, ne 35 ze 45 vteřin.“

Sabres ve druhé třetině třikrát skórovali – včetně prvního gólu Jiřího Kulicha v NHL – a dostali se na dostřel na 4:3, ale 15 vteřin před koncem třetí třetiny jim Zach Aston-Reese svou tečí zničil náladu. Buffalo v podstatě odehrálo v tomto zápase jednu dobrou třetinu, což body nenosí. „Byli hladovější než my, to je jednoduché,“ řekl kapitán Rasmus Dahlin.

„Byli rychlejší, byli silnější na puku,“ řekl Ruff. „Je to o vůli. O tom chtít vyhrávat souboje padesát na padesát, když záleží na setrvání v pásmu. Když jsme se ve druhé třetině rozjeli, viděli jsme, jak to může vypadat. Ale začít zápas takhle, na to se nedá nic říct.“

Programově přívětivý trip proti třem týmům, které v minulé sezoně nehrály play-off, nutil k zamyšlení, zda by Sabres mohli získat třeba pět ze šesti možných bodů. Ale po středeční prohře v prodloužení v Pittsburghu a teď s Columbusem zbývá už jen sobotní zápas v Chicagu.

Start Sabres 1-4-1 je jejich nejhorší bilance po šesti zápasech od roku 2017, kdy dosáhli stejného výsledku v první sezóně pod vedením Phila Housleyho.

Ke Kulichovi se góly připojili Ryan McLeod, Owen Power a JJ Peterka. Opory Tuch a Jordan Greenway však v utkání nevystřelily na branku a Tage Thompson v prvních 57 a půl minutách také ne, než zápas zakončil dvěma střelami.

Frustrující také je, že když se něco daří, něco dalšího to naprosto shodí dolů. Tak třeba je faktem, že Sabres vstřelili v posledních třech zápasech 13 gólů při hře pět na pět. Nicméně přesilovka je s bilancí 0 ze 17 nejhorší v NHL. 24 inkasovaných branek je pak druhý nejhorší počin z celé ligy.

