S McDavidem na křídlo? Cokoliv bude chtít, směje se Crosby

V létě se opět začalo hovořit o možnosti Světového poháru či olympiády. To je rozhodně něco, na co hráči slyší. Stejně jako Sidney Crosby, kterému by se tuze zamlouvalo zahrát si s Connorem McDavidem. I kdyby měl být na křídle!

"Rozhodně bych jel," řekl Crosby v podcastu média Sportsnet. "Budu hrát klidně mimo svou pozici na křídle, nemám problém. Párkrát jsem s Connorem trénoval a hrál jsem na obou stranách, takže si myslím, že jsem v pohodě, ať už budu hrát na centru nebo na křídle. Cokoliv si bude přát, místo si najdu."

Od Světového poháru v hokeji v roce 2016 se NHL nezúčastnila mezinárodní turnaj nejlepších hráčů. Crosby byl kapitánem Kanady, která tehdy získala titul, ale McDavid nastoupil za tým Severní Ameriky, který byl směsí hráčů do 23 let z Kanady i Spojených států. Na turnaji tento tým zaujal, ale větší úspěch nezapsal.

Ačkoli není nic definitivně uzavřeno, NHL doufá, že se Světový pohár uskuteční v roce 2025, načež se v roce 2026 vrátí na olympijské hry.

Crosbymu bude v roce 2025 38 let, ale při sestavování dalšího kanadského týmu se věk pravděpodobně nebude brát v úvahu. Jako kapitán dovedl zemi ke zlatu na hrách v Soči v roce 2014, v roce 2010 vstřelil vítězný gól na hrách ve Vancouveru a ve svém životopise má také zlaté medaile z juniorských světových šampionátů a mistrovství světa.

McDavid nereprezentoval Kanadu od mistrovství světa 2018, kde oblékl "céčko" a vybojoval zlatou medaili. Šestadvacetiletý hokejista má na svém kontě také zlato ze světových šampionátů juniorů a hráčů do 18 let.

Spolupráce Crosby-McDavid by v očích mnohých udělala z Kanady jasného favorita, ale Crosby si nemyslí, že je to tak jednoduché.

"Když vidíte všechny ostatní země, podíváte se na jejich sestavy. Myslím, že je to dost vyrovnané," řekl Crosby. "Řekl bych, že tam není žádný vyložený favorit. Je snadné říct Kanada, protože máme v posledních letech velké úspěchy. Hokej se ale hraje výborně po celém světě."

