S kým to budou hrát? V Bostonu řeší trable směrem k nové sezoně už nyní

Bostonští Medvědi zažívají nepříjemné období. O čistě sportovní stránku však v tomto případě až tolik nejde. Bruins totiž už nyní ví, že se pravděpodobně až do prosince budou muset obejít bez služeb nepostradatelných. Brad Marchand je po operaci kyčle, Charlie McAvoy laboruje s ramenem.

Elitní zadák Bostonu musel podstoupit artroskopickou operaci ramene, rekonvalescence by dle prvních odhadů měla zabrat zhruba šest měsíců. A aby toho nebylo málo, operace po skončení ročníku čekala i další dva obránce, Matta Grzelcyka a Mikea Reillyho. Druhý jmenovaný by se ale do startu sezony 2022/2023 měl vyléčit.

Vedení Bruins navíc stále neví, jestli bude moct počítat se službami kapitána Bergerona. Ten si pohrává s myšlenkou konce kariéry, nicméně finální verdikt ještě veřejnosti neoznámil.

V okolí TD Garden se znovu hlasitě začalo mluvit o případném návratu Davida Krejčího, jenž v uplynulém ročníku válel v Olomouci. Na nedávném mistrovství světa ve Finsku mu to s parťákem Davidem Pastrňákem opět šlapalo, avšak šternberský rodák své další kroky ještě promyšlené nemá. Teď hodlá v USA především odpočívat.

Bostonský manažer Don Sweeney určitě nemá klidné spaní. Zranění a nejistoty mohou Bruins na začátku sezony nemile ovlivnit. Dá se však očekávat, že jeden z nejtradičnějších amerických týmů bude situaci na trhu v průběhu tohoto léta bedlivě sledovat.

Stěžejní roli v defenzivních řadách by na sebe měl vzít Hampus Lindholm. Osmadvacetiletý švédský obránce přišel k Bruins v průběhu letošní sezony z Anaheimu. Ve čtrnácti zápasech zapsal dvanáct kladných bodů ve statistice +/-, mimo jiné nasbíral i pět asistencí. V Bostonu ale šli do risku, poněvadž lukrativní smlouva ve výši 6,5 milionu dolarů ročně Lindholmovi vyprší až v létě 2030.

Pakliže by v útoku kromě Marchanda chyběl i zmíněný Bergeron, obavy fanoušků by byly na místě. Tým, který z posledních patnácti sezon chyběl v play-off jen dvakrát, by měl těžší start než kdykoliv předtím.

