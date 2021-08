S Hertlem, nebo bez něj? Sharks stojí před těžkým rozhodnutím

Tomáš Hertl už několik let patří k hlavním tahounům San Jose. Jeho velkou roli v týmu dokazuje i vyšité áčko na dresu, které značí zástupce kapitána. Za rok v létě se však stane volným hráčem, v San Jose tak čelí těžkému rozhodnutí: pokračovat s Hertlem, nebo bez něj?

Pravdou je, že Sharks v tuto chvíli nemají k jeho výměně žádný důvod. Ten by ale mohl brzo přijít.

Zdá se totiž velmi pravděpodobné, že v San Jose míří do velké přestavby. Podle několika expertů jim ani nic jiného nezbývá. O tučných smlouvách byly popsány stohy papírů. Situaci nepomáhá ani současná krize s Evanderem Kanem.

Celek z Kalifornie by tak mohl hojně prodávat, Hertl by přitom mohl být nejlákavějším zbožím. Vždyť sedmadvacetiletý útočník vstupuje do posledního roku své aktuální smlouvy.

Stane se ideálním borcem pro týmy, které budou prahnout po Stanley Cupu. Český útočník je vynikající do obrany, dokáže rozhodovat velké zápasy a v posledních dvou sezonách měl i výbornou produktivitu.

Žraloci by za něj mohli dostat velice slušnou protihodnotu. Ať už by šlo o nadějné hráče či budoucí výběry v draftu.

Zde se ale opět dostáváme na začátek – jakým směrem se Doug Wilson, generální manažer San Jose, a jeho spolupracovníci vydají?

Někdo by mohl namítnout, že už nemohou být tak naivní a pomýšlet na postup do vyřazovacích bojů. Hokej nám už ale tolikrát ukázal, jak je nevyzpytatelný. I přesto by v San Jose měli vzít rozum do hrsti a pustit se do postupné přestavby. Té se prostě nevyhne žádný tým.

Pokud se však Sharks rozhodnou Hertla podržet, budou muset počítat s jeho ztrátou. Jestli totiž český útočník naváže na povedené sezony, v San Jose na něj jednoduše nezůstanou peníze.

Jeho hodnota na trhu by se mohla pohybovat mezi sedmi až osmi miliony dolarů za sezonu. Tomu by jednoduše nemohl Wilson konkurovat, ledaže by se mu podařilo vyměnit pár špatných kontraktů, které v minulosti sám domluvil.

V posledních týdnech se začaly objevovat spekulace o možném zájmu Ottawy, která mocně touží po středním útočníkovi. Fanoušci Wild se zase na Twitteru ozývají, že by se jim takový centr tuze hodil.

V jakém dresu byste si dokázali Hertla představit?

