S bráchou oslavil triumf ve Stanley Cupu, teď mladší Jones zkusí prorazit v Pittsburghu

7. září 14:00Adam Čuba
Je to poněkud neobvyklý obrázek. Dva synové někdejší basketbalové hvězdy se v dětství rozhodli dát přednost hokeji, a nakonec jej oba hrají na nejvyšší úrovni. Z rodiny, která moc dobře ví, jak voní úspěch, znáte zřejmě Setha Jonese, úřadujícího šampiona NHL s Floridou, pokud jste sportovní fajnšmekr, pravděpodobně vám něco řekne i jméno Popeye Jones, který dlouhých jedenáct let hrál NBA a v roce 2021 ji jako kouč vyhrál s Denver Nuggets. Vrcholový hokej ale hraje také Caleb Jones, obránce, který v létě podepsal s Pittsburghem.
Ačkoli věhlasu o dva roky staršího bráchy Setha osmadvacetiletý Caleb už asi nedosáhne, i jeho kariéra má své úspěchy a highlighty. Například v mládežnické reprezentaci vyhrál rodák z Texasu v podstatě všechno, co se dalo, doma má zlato z mistrovství světa do 18 let i šampionátu juniorů, dokonce vyhrál prestižní turnaj sedmnáctiletých WHC.
V juniorské WHL patřil Caleb kdysi mezi nejlepší nahrávače mezi beky, a i mezi smetánkou v NHL svého času zažil plodné roky, když v Chicagu (kde hrál zrovna s bratrem Sethem) získal za dvě sezony patnáct (5+10) a šestnáct bodů (4+12). „Bylo skvělé si s bráchou zahrát, někdy dokonce ve stejné dvojici... Užili jsme si každou sekundu tohoto společného času,“ vzpomíná nyní Caleb pro nhl.com
Od té doby každopádně kariéra nejmladšího z Jonesů postupně upadala, až loni strávil drtivou většinu ročníku na farmě LA Kings. Ačkoli hokejově to asi nebyl jeho nejlepší rok, nejspíše na něj jen tak nezapomene. Na jaře totiž s bráchou oslavil jeho životní triumf vítězstvím ve finále Stanley Cupu s Floridou, následně se oženil a třešničkou na dortu byl podpis na dva roky s Pens. Když nic jiného, dostane tedy Caleb šanci zahrát si po boku Sidneyho Crosbyho.
Sám Jones je z podpisu nadšený, věří, že v týmu Pittsburghu má solidní šanci se prosadit. „Byl jsem v kontaktu s managmentem i trenéry a zkrátka cítím, že tohle je pro mě dobrá příležitost,“ hlásí v rozhovoru pro ligový web.
Jako hráče sám sebe vidí jako všestranného beka, přičemž přípravu na novou sezonu absolvoval již tradičně s bratrem Sethem, ač tentokrát ne v Dallasu, kde se oba narodili, ale ve Fort Lauderdale na Floridě.
Samozřejmě se rozhovor neobešel bez otázek na slavné rodinné příslušníky, na což je zřejmě Caleb už zvyklý. Jakmile dojde řeč na otce-basketbalistu, Jones vyvrací, že by kvůli jeho volbě hokeje nastalo v rodině nějaké pnutí. „Nikdy s tím neměl problém. Jsem si sice jistý, že určitě chtěl, abychom hráli alespoň nějaký basket, ale na to zkrátka nikdy nedošlo,“ směje se někdejší draftový pick (117.) Edmontonu z roku 2015.
„Táta nás každopádně velmi podporoval. Byl pochopitelně vrcholový sportovec, takže nám toho dokázal hodně předat. Samozřejmě, jde o jiný sport, ale spousta věcí je stejných. Například ta těžká práce a nutnost si každý rok uhrát místo v týmu.“
Možná právě rady zkušeného otce nyní Calebovi pomohou v boji o místo v obraně Pens, která loni skutečně nefungovala tak, jak by měla a čekají ji změny. Uhraje si Jones místo na soupisce a vrátí se naplno do NHL?
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.