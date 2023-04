Rytíři vytahují eso z rukávu. Vyléčil se kapitán Mark Stone!

Tři měsíce nehrál, teď je zpět! Kapitán Vegas Golden Knights Mark Stone se vrací do hry a zasáhne hned do prvního utkání v play off proti Winnipegu. Mimo jiné se tak znovu otevřela otázka, jestli není obcházení platového stropu už trochu moc.

Stone si 12. ledna poranil záda, během rehabilitace se mu nedařilo dostat tělo do požadované pohody a na začátku února se rozhodl pro operaci. Bylo to podruhé během necelého roku, kdy Stone potřeboval operaci zad.

V době svého odchodu ze sestavy byl Stone s 38 body druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Jeho přesunutí na listinu dlouhodobě zraněných hráčů s platem 9,5 milionu dolarů umožnilo Vegas v době uzávěrky přestupů doplnit tým hned o několik posil.

Včera bylo ale oznámeno, že se do sestavy vrací.

„Cítím se velmi dobře a sebevědomě. Jsem nadšený, že jsem zpátky. O tohle nechci přijít, chci si s těmito kluky ještě zahrát,“ hlásil po návratu.

Stoneův návrat je pro Golden Knights samozřejmě důležitý. Je to jeden z nejlepších a nejkomplexnějších hráčů na soupisce, díky němuž jsou Golden Knights nebezpečnější ve všech ohledech.

Zařadí se do třetí lajny vedle svého dlouholetého spoluhráče Chandlera Stephensona, ale měl by hned hrát v nejlepší přesilovkové jednotce. Trenér Bruce Cassidy řekl, že ho nechtějí přetěžovat, ale zároveň nečeká výrazné omezení minutáže.

Načasování Stoneova návratu samozřejmě vyvolalo určité podezření mezi fanoušky napříč NHL, ale pravdou je, že operace a proces zotavení byl naplánován tak, aby byl případně připraven na play off.

Stone sám přišel s vysvětlením, když uvedl, že po zranění, které utrpěl v polovině ledna, mluvil s lékaři o možné době rekonvalescence po operaci. Protože věděl, že má na zákrok několik týdnů a ještě mu zbývá čas, aby se stihl vrátit do play off, rozhodl se zkusit rehabilitaci a případně se operaci úplně vyhnout.

Tento pokus ale nebyl úspěšný, a tak zákrok podstoupil. Nyní cítí, že je připraven hrát.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+