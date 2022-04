Rytíř padnul před bitvou, Vegas přišlo o play-off. Nemůžeme se vymlouvat, říká Pacioretty

Před pěti lety se ve Vegas zrodil fenomén gigantických rozměrů. Tým ligových odpadlíků hned v první sezoně šokoval, když vystoupal těsně pod vrchol s názvem Stanley Cup. Vloni se Golden Knights zase prali o post vítěze základní části, Presidents‘ Trophy jim unikla až v posledním zápase. Nikdo by v tu chvíli netipoval, že za necelý rok se z velkého favorita stane mužstvo bez play-off.

V průběhu letošní sezony to skvěle vystihnul útočník Jonathan Marchessault. Nejlepší střelec Vegas mluvil o tom, jak se z mančaftu pomalu vytrácí identita, na jejíž opojné síle dříve stavěl. Už nešlo o partu nedoceněných hokejistů, kteří chtějí celému světu dokázat, že v NHL mají své místo.

Golden Knights soupisku poskládali z hvězd první kategorie. Přemohlo je přesvědčení, že kvalita na papíře bude rozhodovat zápasy. Jenže realita byla této představě na míle vzdálená.

Také proto Vegas v dramatickém závodě o poslední postupové místo do play-off nestačilo na Dallas. Tým kouče Petea DeBoera prohrál tři poslední zápasy po nájezdech, zlomové chvíle zkrátka nezvládal. Svědčí o tom třeba vyrovnání Tima Meiera ze San Jose, který sebral Golden Knights vítězství brankou v poslední sekundě.

„Jsem překvapený a zklamaný zároveň. Stojím v čele našeho průšvihu. Není to nic jednoduchého, všichni v kabině se cítí špatně,“ soukal ze sebe DeBoer po nezvládnutých čtvrtečních nájezdech s Chicagem, které definitivně rozhodly o tom, že se jeho svěřenci do play off nepodívají.

Vůbec poprvé v pětileté historii klubu. Klubu, který si navykl na úspěchy a v létě musí znovu hledat svou tvář.

V létě nastanou personální změny

Je pravdou, že štěstěna Vegas v této sezoně nepřála. Zranění sužovala kostru týmu a třeba Jack Eichel, hvězdná posila z Buffala, se po operaci budil pomalu. Pod 40 zápasy zůstali ovšem i Mark Stone, Max Pacioretty nebo stěžejní bek Alec Martinez. V důležitých utkáních chyběl také brankář Robin Lehner. Přesto celek z města hazardu pomýšlel na úspěch.

„Některé věci možná nebyly pod naší kontrolou, ale to nemění nic na tom, že jsme hráli pod svými možnostmi,“ uvedl Pacioretty pro Las Vegas Review-Journal. „Víme, co vede k vítězství. Nemůžeme se vymlouvat, že jsme na nepostupové pozici skončili neprávem.“

Obsazení kabiny se ovšem v následujících měsících bude měnit. Za současných okolností Golden Knights o 1,3 milionu dolarů převyšují platový strop. Generální manažer Kelly McCrimmon bude hledat strůjce velkého krachu. Měl by přitom ukázat i na sebe.

