Rýsuje se washingtonský návrat. Carlson si chce ještě zahrát

Byl to pořádně neplánovaný vánoční dárek. Když John Carlson, obránce Capitals, dostal pukem do obličeje, čekalo se, že pro něj sezona končí. Tím spíš v průběhu jara, když se Washigtonu vůbec nedaří. Americký bek se ale touží vrátit ještě v této sezoně.

Washingtonu se vůbec nedaří, je mimo pozice pro play off a před uzávěrkou přestupů dokonce začal s lehkým výprodejem. I proto by se dalo čekat, že John Carlson nebude chtít nic uspěchat a v klidu se doléčí.

Opak je ale pravdou. Carlson v sobotu opět trénoval s týmem. Sice s dresem, který spoluhráčům indikuje, že by s ním neměli přicházet do většího kontaktu, nicméně byl to už desátý den tréninku.

Očekává se, že zmíněný dres brzy odhodí a bude trénovat normálně.

„Rád bych brzo hrál,“ řekl dokonce. „Je to můj cíl. Vlastně už od začátku. Řekl bych, že ty největší překážky jsou za mnou. Čekám, že bych se brzo mohl objevit v zápase.“

Jeho touha po návratu je opravdu velká. A není se co divit, bez hokeje už je dlouho a na ledě zapomene na hororový zážitek asi o něco rychleji.

„Cítím se opravdu dobře,“ dodal. „Cítím se omlazený. Myslím, že tolik volna přes zimu jsem neměl snad nikdy v životě. Snažil jsem se o sebe starat, zlepšovat se a dělat věci, které bych jinak nedělal. A taky jsem se připravoval na návrat.“

Velké štěstí měl Carlson nejen v tom, že rána nemířila nějak nešikovněji, ale také v tom, že neměl žádné další problémy s otřesem mozku.

V podstatě teď stačí pár dnů a měl by být schopen nastoupit. Jak moc rychle bude, to je jen na něm samotném. Jasné je, že chce pomoci do play off.

„Nechci ale hrát za každou cenu. Kdybych měl cokoliv riskovat, byť trochu, nehraji,“ zdůraznil. „Jestli budu v pořádku teď, nebo za pět let, to se uvidí. Budu ale hrát v momentě, kdy budu stoprocentně připraven.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+